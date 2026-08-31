За Петровскую набережную в Воронеже будет отвечать зампред облправительства

Организация с рабочим названием «Дирекция Петровской набережной» будет создана для управления одним из крупнейших проектов благоустройства в Воронеже. Она будет подведомственна областному министерству ЖКХ, а куратором направления станет профильный зампред облправительства Евгений Бажанов. Об этом сам господин Бажанов сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петровская набережная в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Петровская набережная в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам чиновника, создание дирекции не повлечет за собой увеличения штата облправительства. В нее войдут уже действующие сотрудники.

Зампред рассказал, что губернатор Александр Гусев поручил ему включиться в процесс передачи Петровской набережной с городского уровня на областной и определить первостепенные задачи. «Обсудили и то, какой набережная должна быть в перспективе. Замысел — постепенно уйти от сценария, когда это в основном место для прогулок летом и работы катка зимой, к полноценному круглогодичному городскому пространству. С разными вариантами использования в зависимости от сезона, времени суток и аудитории»,— пояснил Евгений Бажанов.

Чиновник отметил, что в первую очередь нужно «спокойно и подробно разобраться с тем, что уже есть». Он считает, что с благоустройством Петровской набережной есть целый комплекс проблем: состояние отдельных элементов, содержание территории, незавершенные работы, действующие споры с подрядчиками и связанные с ними правовые вопросы.

«Передачу земельных участков и имущества из городской в областную собственность важно оформить юридически корректно, сохранив всю накопленную информацию и не создавая новых проблем там, где уже идет работа»,— добавил господин Бажанов.

Зампред также сказал, что первым этапом работы станет аудит территории, после которого будет сформирован дальнейший план работы.

«Не хочу создавать впечатление, что все вопросы можно решить за несколько недель. Впереди осенне-зимний период, ресурсы ограничены»,— заключил Евгений Бажанов.

О передаче проекта благоустройства Петровской набережной на областной уровень губернатор заявил во время прямого эфира 25 августа. Он объяснил это решение своим недовольством ходом работ. Александр Гусев назвал причины сложившейся ситуации: «недобросовестность подрядчика» и «отсутствие должного контроля» со стороны заказчика — администрации Воронежа.

Алина Морозова