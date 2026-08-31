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За Петровскую набережную в Воронеже будет отвечать зампред облправительства

Евгений Бажанов будет курировать работу «Дирекции Петровской набережной»

Организация с рабочим названием «Дирекция Петровской набережной» будет создана для управления одним из крупнейших проектов благоустройства в Воронеже. Она будет подведомственна областному министерству ЖКХ, а куратором направления станет профильный зампред облправительства Евгений Бажанов. Об этом сам господин Бажанов сообщил в своем Telegram-канале.

Петровская набережная в Воронеже

Петровская набережная в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Петровская набережная в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам чиновника, создание дирекции не повлечет за собой увеличения штата облправительства. В нее войдут уже действующие сотрудники.

Зампред рассказал, что губернатор Александр Гусев поручил ему включиться в процесс передачи Петровской набережной с городского уровня на областной и определить первостепенные задачи. «Обсудили и то, какой набережная должна быть в перспективе. Замысел — постепенно уйти от сценария, когда это в основном место для прогулок летом и работы катка зимой, к полноценному круглогодичному городскому пространству. С разными вариантами использования в зависимости от сезона, времени суток и аудитории»,— пояснил Евгений Бажанов.

Чиновник отметил, что в первую очередь нужно «спокойно и подробно разобраться с тем, что уже есть». Он считает, что с благоустройством Петровской набережной есть целый комплекс проблем: состояние отдельных элементов, содержание территории, незавершенные работы, действующие споры с подрядчиками и связанные с ними правовые вопросы.

«Передачу земельных участков и имущества из городской в областную собственность важно оформить юридически корректно, сохранив всю накопленную информацию и не создавая новых проблем там, где уже идет работа»,— добавил господин Бажанов.

Зампред также сказал, что первым этапом работы станет аудит территории, после которого будет сформирован дальнейший план работы.

«Не хочу создавать впечатление, что все вопросы можно решить за несколько недель. Впереди осенне-зимний период, ресурсы ограничены»,— заключил Евгений Бажанов.

О передаче проекта благоустройства Петровской набережной на областной уровень губернатор заявил во время прямого эфира 25 августа. Он объяснил это решение своим недовольством ходом работ. Александр Гусев назвал причины сложившейся ситуации: «недобросовестность подрядчика» и «отсутствие должного контроля» со стороны заказчика — администрации Воронежа.

Алина Морозова

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Реконструкция Петровской набережной ведется несколько лет и финансируется за счет бюджетных средств

Реконструкция Петровской набережной ведется несколько лет и финансируется за счет бюджетных средств

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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Работы по первой очереди в декабре 2023 года завершил филиал «Россетей» «Воронежэнерго», хотя сроки были сдвинуты

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Контракт на благоустройство второй очереди за 1 млрд руб. летом 2023 года получила кисловодская «Передвижная механизированная колонна №38» (ПМК)

Контракт на благоустройство второй очереди за 1 млрд руб. летом 2023 года получила кисловодская «Передвижная механизированная колонна №38» (ПМК)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Подрядчик так же неоднократно срывал сроки проведения работ

Подрядчик так же неоднократно срывал сроки проведения работ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Качество работы ПМК на объекте неоднократно критиковали, а власти привлекали дополнительных подрядчиков

Качество работы ПМК на объекте неоднократно критиковали, а власти привлекали дополнительных подрядчиков

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Летом 2025-го в мошенничестве при реконструкции Петровской набережной обвинили директора местного МУПа Александра Кима и главу управления строительной политики мэрии Евгения Шишкина

Летом 2025-го в мошенничестве при реконструкции Петровской набережной обвинили директора местного МУПа Александра Кима и главу управления строительной политики мэрии Евгения Шишкина

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В начале февраля с ПМК расторгли несколько крупных контрактов, затем компания получила банкротный иск и попала в реестр недобросовестных

В начале февраля с ПМК расторгли несколько крупных контрактов, затем компания получила банкротный иск и попала в реестр недобросовестных

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На этой неделе городские власти ввели режим ЧС на Петровской набережной из-за угрозы обрушения мостов — в аварийном состоянии объекта власти обвинили ПМК

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Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Повреждение деревянного настила на Петровской набережной на фоне инсталляции к 300-летию Воронежской губернии

Повреждение деревянного настила на Петровской набережной на фоне инсталляции к 300-летию Воронежской губернии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Электрический щит на Петровской набережной на фоне детской площадки

Электрический щит на Петровской набережной на фоне детской площадки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поврежденная гофра с оголенным кабелем рядом с пешеходной зоной на Петровской набережной

Поврежденная гофра с оголенным кабелем рядом с пешеходной зоной на Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Птица на Петровской набережной на фоне Воронежского водохранилища

Птица на Петровской набережной на фоне Воронежского водохранилища

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Детские горки на Петровской набережной, огражденные металлическим забором

Детские горки на Петровской набережной, огражденные металлическим забором

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Детские горки на Петровской набережной, огражденные металлическим забором

Детские горки на Петровской набережной, огражденные металлическим забором

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Предупреждение о запрете эксплуатации оборудования на детской площадке

Предупреждение о запрете эксплуатации оборудования на детской площадке

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Лежак на парящем мосту Петровской набережной за ограждением в пасмурную погоду

Лежак на парящем мосту Петровской набережной за ограждением в пасмурную погоду

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Табличка о запрете использования оборудования на детской площадке

Табличка о запрете использования оборудования на детской площадке

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Питьевой фонтанчик на детской площадке Петровской набережной, который горожане заполнили мусором и стали использовать как урну

Питьевой фонтанчик на детской площадке Петровской набережной, который горожане заполнили мусором и стали использовать как урну

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Газоны на второй очереди Петровской набережной после схода снега

Газоны на второй очереди Петровской набережной после схода снега

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Деревянный настил пешеходной зоны на Петровской набережной

Деревянный настил пешеходной зоны на Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Парящий мост на Петровской набережной с наклоненной опорой

Парящий мост на Петровской набережной с наклоненной опорой

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Горожанин на прогулке на Петровской набережной

Горожанин на прогулке на Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Конструкции парящего моста с признаками деформации опор

Конструкции парящего моста с признаками деформации опор

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Конструкция парящего моста на Петровской набережной с надписью маркером «Опоры нет!»

Конструкция парящего моста на Петровской набережной с надписью маркером «Опоры нет!»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вид на лед Воронежского водохранилища с Петровской набережной

Вид на лед Воронежского водохранилища с Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Парящий мост на Петровской набережной с нарушением геометрии опор

Парящий мост на Петровской набережной с нарушением геометрии опор

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Разрушенные элементы конструкции парящего моста, разбросанные на деревянном настиле Петровской набережной

Разрушенные элементы конструкции парящего моста, разбросанные на деревянном настиле Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Песчаное покрытие волейбольной площадки на Петровской набережной после схода снега

Песчаное покрытие волейбольной площадки на Петровской набережной после схода снега

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Волейбольная площадка на Петровской набережной

Волейбольная площадка на Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вид на ВОГРЭС с Петровской набережной

Вид на ВОГРЭС с Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Разрушенные основания опор парящего моста на Петровской набережной

Разрушенные основания опор парящего моста на Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Утки на талой воде у Петровской набережной

Утки на талой воде у Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Памп-трек на Петровской набережной после схода снега

Памп-трек на Петровской набережной после схода снега

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Скейт-площадка на Петровской набережной с тушей мертвой птицы на вскрывшемся от снега газоне

Скейт-площадка на Петровской набережной с тушей мертвой птицы на вскрывшемся от снега газоне

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Камера видеонаблюдения на Петровской набережной с поврежденным креплением

Камера видеонаблюдения на Петровской набережной с поврежденным креплением

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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Реконструкция Петровской набережной ведется несколько лет и финансируется за счет бюджетных средств

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Работы по первой очереди в декабре 2023 года завершил филиал «Россетей» «Воронежэнерго», хотя сроки были сдвинуты

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Контракт на благоустройство второй очереди за 1 млрд руб. летом 2023 года получила кисловодская «Передвижная механизированная колонна №38» (ПМК)

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Подрядчик так же неоднократно срывал сроки проведения работ

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Качество работы ПМК на объекте неоднократно критиковали, а власти привлекали дополнительных подрядчиков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Летом 2025-го в мошенничестве при реконструкции Петровской набережной обвинили директора местного МУПа Александра Кима и главу управления строительной политики мэрии Евгения Шишкина

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В начале февраля с ПМК расторгли несколько крупных контрактов, затем компания получила банкротный иск и попала в реестр недобросовестных

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На этой неделе городские власти ввели режим ЧС на Петровской набережной из-за угрозы обрушения мостов — в аварийном состоянии объекта власти обвинили ПМК

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Повреждение деревянного настила на Петровской набережной на фоне инсталляции к 300-летию Воронежской губернии

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Электрический щит на Петровской набережной на фоне детской площадки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Поврежденная гофра с оголенным кабелем рядом с пешеходной зоной на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Птица на Петровской набережной на фоне Воронежского водохранилища

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Детские горки на Петровской набережной, огражденные металлическим забором

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Детские горки на Петровской набережной, огражденные металлическим забором

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Предупреждение о запрете эксплуатации оборудования на детской площадке

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Лежак на парящем мосту Петровской набережной за ограждением в пасмурную погоду

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Табличка о запрете использования оборудования на детской площадке

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Питьевой фонтанчик на детской площадке Петровской набережной, который горожане заполнили мусором и стали использовать как урну

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Газоны на второй очереди Петровской набережной после схода снега

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Деревянный настил пешеходной зоны на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Парящий мост на Петровской набережной с наклоненной опорой

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Горожанин на прогулке на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Конструкции парящего моста с признаками деформации опор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Конструкция парящего моста на Петровской набережной с надписью маркером «Опоры нет!»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вид на лед Воронежского водохранилища с Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Парящий мост на Петровской набережной с нарушением геометрии опор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Разрушенные элементы конструкции парящего моста, разбросанные на деревянном настиле Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Песчаное покрытие волейбольной площадки на Петровской набережной после схода снега

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Волейбольная площадка на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вид на ВОГРЭС с Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Разрушенные основания опор парящего моста на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Утки на талой воде у Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Памп-трек на Петровской набережной после схода снега

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Скейт-площадка на Петровской набережной с тушей мертвой птицы на вскрывшемся от снега газоне

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Камера видеонаблюдения на Петровской набережной с поврежденным креплением

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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