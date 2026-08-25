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Воронежский губернатор раскритиковал работы на Петровской набережной

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сегодня, 25 августа, в ходе прямого эфира заявил, что недоволен ходом благоустройства Петровской набережной, и сообщил о решении передать контроль за проектом от мэрии областным властям.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, сама идея была правильной: защитить территорию от застройки и начать благоустройство. Концепция предполагала создание экологичного общественного пространства с местами для спорта, детских игр и прогулок. Однако, по словам губернатора, «все получилось не так, как планировалось».

Александр Гусев назвал причины сложившейся ситуации: «недобросовестность подрядчика» и «отсутствие должного контроля» со стороны заказчика — администрации Воронежа. Он уточнил, что средства на реализацию проекта были доведены до мэрии.

В качестве меры губернатор анонсировал передачу проекта под контроль областного правительства и создание управляющей компании для территории набережной.

Зимой власти намерены изучить лучшие практики (в том числе в Нижнем Новгороде и Краснодаре) и определить окончательный план работ, чтобы заняться благоустройством в 2027 году.

Александр Гусев добавил, что идет «пересмотр подхода» к так называемой третьей очереди набережной, где ранее планировались преимущественно коммерческие объекты. Сейчас, по его словам, прорабатываются заявки инвесторов, и если «движения не будет», то привлечение новых инвесторов поставят на паузу, а существенную часть территории заберут под благоустройство.

«Ъ-Черноземье» сообщал, что на набережной был даже введен режим ЧС в связи с угрозой обрушения пешеходных мостов. В свою очередь, мэрия пыталась добиться устранения дефектов и недочетов по гарантии. Исполнитель работ — кисловодское АО «ПМК-38» — последовательно идет к банкротству, что может поставить под угрозу исполнение гарантийных обязательств.

Анна Швечикова

Фотогалерея

Как выглядели перекошенные мосты набережной в начале весны

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Реконструкция Петровской набережной ведется несколько лет и финансируется за счет бюджетных средств

Реконструкция Петровской набережной ведется несколько лет и финансируется за счет бюджетных средств

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Работы по первой очереди в декабре 2023 года завершил филиал «Россетей» «Воронежэнерго», хотя сроки были сдвинуты

Работы по первой очереди в декабре 2023 года завершил филиал «Россетей» «Воронежэнерго», хотя сроки были сдвинуты

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Контракт на благоустройство второй очереди за 1 млрд руб. летом 2023 года получила кисловодская «Передвижная механизированная колонна №38» (ПМК)

Контракт на благоустройство второй очереди за 1 млрд руб. летом 2023 года получила кисловодская «Передвижная механизированная колонна №38» (ПМК)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Подрядчик так же неоднократно срывал сроки проведения работ

Подрядчик так же неоднократно срывал сроки проведения работ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Качество работы ПМК на объекте неоднократно критиковали, а власти привлекали дополнительных подрядчиков

Качество работы ПМК на объекте неоднократно критиковали, а власти привлекали дополнительных подрядчиков

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Летом 2025-го в мошенничестве при реконструкции Петровской набережной обвинили директора местного МУПа Александра Кима и главу управления строительной политики мэрии Евгения Шишкина

Летом 2025-го в мошенничестве при реконструкции Петровской набережной обвинили директора местного МУПа Александра Кима и главу управления строительной политики мэрии Евгения Шишкина

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В начале февраля с ПМК расторгли несколько крупных контрактов, затем компания получила банкротный иск и попала в реестр недобросовестных

В начале февраля с ПМК расторгли несколько крупных контрактов, затем компания получила банкротный иск и попала в реестр недобросовестных

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На этой неделе городские власти ввели режим ЧС на Петровской набережной из-за угрозы обрушения мостов — в аварийном состоянии объекта власти обвинили ПМК

На этой неделе городские власти ввели режим ЧС на Петровской набережной из-за угрозы обрушения мостов — в аварийном состоянии объекта власти обвинили ПМК

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Повреждение деревянного настила на Петровской набережной на фоне инсталляции к 300-летию Воронежской губернии

Повреждение деревянного настила на Петровской набережной на фоне инсталляции к 300-летию Воронежской губернии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Электрический щит на Петровской набережной на фоне детской площадки

Электрический щит на Петровской набережной на фоне детской площадки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поврежденная гофра с оголенным кабелем рядом с пешеходной зоной на Петровской набережной

Поврежденная гофра с оголенным кабелем рядом с пешеходной зоной на Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Птица на Петровской набережной на фоне Воронежского водохранилища

Птица на Петровской набережной на фоне Воронежского водохранилища

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Детские горки на Петровской набережной, огражденные металлическим забором

Детские горки на Петровской набережной, огражденные металлическим забором

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Детские горки на Петровской набережной, огражденные металлическим забором

Детские горки на Петровской набережной, огражденные металлическим забором

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Предупреждение о запрете эксплуатации оборудования на детской площадке

Предупреждение о запрете эксплуатации оборудования на детской площадке

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Лежак на парящем мосту Петровской набережной за ограждением в пасмурную погоду

Лежак на парящем мосту Петровской набережной за ограждением в пасмурную погоду

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Табличка о запрете использования оборудования на детской площадке

Табличка о запрете использования оборудования на детской площадке

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Питьевой фонтанчик на детской площадке Петровской набережной, который горожане заполнили мусором и стали использовать как урну

Питьевой фонтанчик на детской площадке Петровской набережной, который горожане заполнили мусором и стали использовать как урну

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Газоны на второй очереди Петровской набережной после схода снега

Газоны на второй очереди Петровской набережной после схода снега

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Деревянный настил пешеходной зоны на Петровской набережной

Деревянный настил пешеходной зоны на Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Парящий мост на Петровской набережной с наклоненной опорой

Парящий мост на Петровской набережной с наклоненной опорой

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Горожанин на прогулке на Петровской набережной

Горожанин на прогулке на Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Конструкции парящего моста с признаками деформации опор

Конструкции парящего моста с признаками деформации опор

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Конструкция парящего моста на Петровской набережной с надписью маркером «Опоры нет!»

Конструкция парящего моста на Петровской набережной с надписью маркером «Опоры нет!»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вид на лед Воронежского водохранилища с Петровской набережной

Вид на лед Воронежского водохранилища с Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Парящий мост на Петровской набережной с нарушением геометрии опор

Парящий мост на Петровской набережной с нарушением геометрии опор

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Разрушенные элементы конструкции парящего моста, разбросанные на деревянном настиле Петровской набережной

Разрушенные элементы конструкции парящего моста, разбросанные на деревянном настиле Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Песчаное покрытие волейбольной площадки на Петровской набережной после схода снега

Песчаное покрытие волейбольной площадки на Петровской набережной после схода снега

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Волейбольная площадка на Петровской набережной

Волейбольная площадка на Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вид на ВОГРЭС с Петровской набережной

Вид на ВОГРЭС с Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Разрушенные основания опор парящего моста на Петровской набережной

Разрушенные основания опор парящего моста на Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Утки на талой воде у Петровской набережной

Утки на талой воде у Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Памп-трек на Петровской набережной после схода снега

Памп-трек на Петровской набережной после схода снега

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Скейт-площадка на Петровской набережной с тушей мертвой птицы на вскрывшемся от снега газоне

Скейт-площадка на Петровской набережной с тушей мертвой птицы на вскрывшемся от снега газоне

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Камера видеонаблюдения на Петровской набережной с поврежденным креплением

Камера видеонаблюдения на Петровской набережной с поврежденным креплением

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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Реконструкция Петровской набережной ведется несколько лет и финансируется за счет бюджетных средств

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Работы по первой очереди в декабре 2023 года завершил филиал «Россетей» «Воронежэнерго», хотя сроки были сдвинуты

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Контракт на благоустройство второй очереди за 1 млрд руб. летом 2023 года получила кисловодская «Передвижная механизированная колонна №38» (ПМК)

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Подрядчик так же неоднократно срывал сроки проведения работ

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Качество работы ПМК на объекте неоднократно критиковали, а власти привлекали дополнительных подрядчиков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Летом 2025-го в мошенничестве при реконструкции Петровской набережной обвинили директора местного МУПа Александра Кима и главу управления строительной политики мэрии Евгения Шишкина

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В начале февраля с ПМК расторгли несколько крупных контрактов, затем компания получила банкротный иск и попала в реестр недобросовестных

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На этой неделе городские власти ввели режим ЧС на Петровской набережной из-за угрозы обрушения мостов — в аварийном состоянии объекта власти обвинили ПМК

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Повреждение деревянного настила на Петровской набережной на фоне инсталляции к 300-летию Воронежской губернии

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Электрический щит на Петровской набережной на фоне детской площадки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Поврежденная гофра с оголенным кабелем рядом с пешеходной зоной на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Птица на Петровской набережной на фоне Воронежского водохранилища

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Детские горки на Петровской набережной, огражденные металлическим забором

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Детские горки на Петровской набережной, огражденные металлическим забором

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Предупреждение о запрете эксплуатации оборудования на детской площадке

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Лежак на парящем мосту Петровской набережной за ограждением в пасмурную погоду

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Табличка о запрете использования оборудования на детской площадке

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Питьевой фонтанчик на детской площадке Петровской набережной, который горожане заполнили мусором и стали использовать как урну

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Газоны на второй очереди Петровской набережной после схода снега

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Деревянный настил пешеходной зоны на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Парящий мост на Петровской набережной с наклоненной опорой

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Горожанин на прогулке на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Конструкции парящего моста с признаками деформации опор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Конструкция парящего моста на Петровской набережной с надписью маркером «Опоры нет!»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вид на лед Воронежского водохранилища с Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Парящий мост на Петровской набережной с нарушением геометрии опор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Разрушенные элементы конструкции парящего моста, разбросанные на деревянном настиле Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Песчаное покрытие волейбольной площадки на Петровской набережной после схода снега

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Волейбольная площадка на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вид на ВОГРЭС с Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Разрушенные основания опор парящего моста на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Утки на талой воде у Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Памп-трек на Петровской набережной после схода снега

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Скейт-площадка на Петровской набережной с тушей мертвой птицы на вскрывшемся от снега газоне

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Камера видеонаблюдения на Петровской набережной с поврежденным креплением

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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