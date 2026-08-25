Воронежский губернатор раскритиковал работы на Петровской набережной

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сегодня, 25 августа, в ходе прямого эфира заявил, что недоволен ходом благоустройства Петровской набережной, и сообщил о решении передать контроль за проектом от мэрии областным властям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, сама идея была правильной: защитить территорию от застройки и начать благоустройство. Концепция предполагала создание экологичного общественного пространства с местами для спорта, детских игр и прогулок. Однако, по словам губернатора, «все получилось не так, как планировалось».

Александр Гусев назвал причины сложившейся ситуации: «недобросовестность подрядчика» и «отсутствие должного контроля» со стороны заказчика — администрации Воронежа. Он уточнил, что средства на реализацию проекта были доведены до мэрии.

В качестве меры губернатор анонсировал передачу проекта под контроль областного правительства и создание управляющей компании для территории набережной.

Зимой власти намерены изучить лучшие практики (в том числе в Нижнем Новгороде и Краснодаре) и определить окончательный план работ, чтобы заняться благоустройством в 2027 году.

Александр Гусев добавил, что идет «пересмотр подхода» к так называемой третьей очереди набережной, где ранее планировались преимущественно коммерческие объекты. Сейчас, по его словам, прорабатываются заявки инвесторов, и если «движения не будет», то привлечение новых инвесторов поставят на паузу, а существенную часть территории заберут под благоустройство.

«Ъ-Черноземье» сообщал, что на набережной был даже введен режим ЧС в связи с угрозой обрушения пешеходных мостов. В свою очередь, мэрия пыталась добиться устранения дефектов и недочетов по гарантии. Исполнитель работ — кисловодское АО «ПМК-38» — последовательно идет к банкротству, что может поставить под угрозу исполнение гарантийных обязательств.

Анна Швечикова