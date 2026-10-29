Путин: Россия занимается вопросами мирного завершения конфликта с Украиной
Россия продолжает вести переговоры по урегулированию конфликта с Украиной, заявил президент Владимир Путин. По его словам, Москва рассчитывает завершить его только мирным путем.
Российская сторона также работает над решением гуманитарной ситуации в Алешках, отметил глава государства. «Мы этим тоже занимаемся, также, как и вопросами мирного урегулирования самого украинского кризиса», — сказал Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия—Африка».
27 октября Владимир Путин созвонился с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Стороны обменялись мнениями по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Консультации должны пройти в первой половине ноября в Абу-Даби. Владимир Путин условился продолжать прямые контакты с европейскими политиками.