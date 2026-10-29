Путин: Россия занимается вопросами мирного завершения конфликта с Украиной

Российская сторона также работает над решением гуманитарной ситуации в Алешках, отметил глава государства. «Мы этим тоже занимаемся, также, как и вопросами мирного урегулирования самого украинского кризиса», — сказал Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия—Африка».