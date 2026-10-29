«Требовал безупречности от всего мира»
Владимир Осипов — о том, как Джон Макинрой превратил истерики в имидж
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Истеричных и капризных звезд в мире спорта немало, но теннисист Джон Макинрой в этом вопросе стал настоящей легендой. Американец с ирландскими корнями ещё на заре карьеры решил, что должен сражаться с несправедливостью — реальной или вымышленной. Все попытки привести его в норму ни к чему не привели. Он продолжал кипятиться и в итоге сделал истерику своим имиджем.
Арбитров он называл позором человечества, шведов в Стокгольме — грязными свиньями, а Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета — кучкой семидесятилетних стариков, застрявших в прошлом веке. Остановиться не мог. Каждая ошибка судьи, каждый неверно зафиксированный аут казались ему личным оскорблением и посягательством на чистоту игры. Джон ругался, но на самом деле требовал безупречности от всего мира. Нередко он искрил просто так, чтобы завестись на корте и заставить себя играть на максимуме. Поэтому его прозвали «Суперчертенок».
Но кроме истерик, он показывал гениальный теннис, и семь титулов Большого шлема тому подтверждение. Поведение Макинроя даже увековечили. Он снялся в нескольких картинах, играя самого себя. А в одной голливудской комедии согласился подчеркнуть и свое непристойное поведение вне корта. По сюжету Макинрой вместе с главным героем в состоянии алкогольного опьянения бросал теннисные мячи в проезжающие машины.
Сейчас Джону 67 лет. Он руководит школой тенниса на Манхэттене, комментирует матчи и, надо сказать, с возрастом истерики и капризы как-то сошли на нет.