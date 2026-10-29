Арбитров он называл позором человечества, шведов в Стокгольме — грязными свиньями, а Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета — кучкой семидесятилетних стариков, застрявших в прошлом веке. Остановиться не мог. Каждая ошибка судьи, каждый неверно зафиксированный аут казались ему личным оскорблением и посягательством на чистоту игры. Джон ругался, но на самом деле требовал безупречности от всего мира. Нередко он искрил просто так, чтобы завестись на корте и заставить себя играть на максимуме. Поэтому его прозвали «Суперчертенок».