Снос аварийных мостов на Петровской набережной в Воронеже обошелся в 15–17 млн

Стоимость демонтажа аварийных пешеходных мостов на Петровской набережной в Воронеже составила около 15–17 млн руб. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин во время пресс-подхода на еженедельном совещании в горадминистрации. Проблемные конструкции были снесены весной 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Если подрядная организация откажется исполнять повторный монтаж, также сделаем это за счет бюджета с последующим выставлением требований подрядчику. То есть либо они добровольно эти работы исполнят, либо в судебном порядке мы будем с них взыскивать»,— пояснил господин Петрин. По его словам, монтажные работы могут начаться уже в июле.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации был введен на Петровской набережной в марте из-за угрозы обрушения мостов — конструкции дали крен из-за таяния льда. Демонтаж произвело петербургское АО «ПО "Возрождение"», которое занимается реализацией третьего этапа реконструкции Остужевской развязки.

В начале июня «Ъ-Черноземье» писал, что через 2,5 года в Воронеже на Петровской набережной планируется возвести термальный комплекс.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова