Торги на продолжение реконструкции Петровской набережной в Воронеже остановлены из-за жалобы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила конкурс по выбору подрядчика реконструкции второй очереди Петровской набережной. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Такое решение было принято из-за жалобы на условия тендера от московского ООО «Лидер», которую рассматривает ФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Конкурс с начальной ценой контракта в 1,12 млрд руб. стартовал 2 июня. К 22 июня управление строительной политики Воронежа как заказчик выбрало победителем кисловодское АО «Передвижная механизированная колонна № 38», которое согласилось выполнить работы без изменения начальной цены. Два остальных участника торгов в документах не раскрываются.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Передвижная механизированная колонна № 38» зарегистрировано в Ставропольском крае в 1992 году. Уставный капитал — 76 100 руб. Отрасль — строительство водных сооружений. Генеральный директор — Альберт Теков. В 2022 году выручка компании составила 853,7 млн руб., чистая прибыль — 310 тысяч рублей, годом ранее — 714,6 млн руб. и 2,8 млн руб. соответственно.

В жалобе ООО «Лидер», занимающегося строительством жилых и нежилых зданий, обозначен ряд претензий к формулировкам. Они касаются требований к участникам конкурса, условиям выплаты, а также — к графику выполнения работ, «который больше похож на работу новичков из ПТУ».

Компания попросила ФАС проверить размещение закупки и выдать заказчику предписание об устранении нарушений

Ранее мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщал, что в рамках второй очереди благоустройства набережной подрядчику предстоит проложить инженерные сети, выполнить озеленение, обустроить пешеходные и велодорожки, автомобильные подъезды и парковку, «спортивные площадки со скейт парком и памп-треком», детские площадки, а также — создать две зоны пляжного отдыха у воды, зону барбекю и другие.

Первый этап благоустройства набережной за 762,2 млн руб.уже проводит филиал «Россетей Центра»—«Воронежэнерго». В материалах закупки не указано, участвовала ли эта компания в конкурсе на вторую очередь. «Ъ-Черноземье» направил «Воронежэнерго» запрос с просьбой прокомментировать это. По данным «СПАРК-Интерфакс», прямых бенефициарных связей между «Россетями» и оставившим жалобу ООО «Лидер» нет.

Алина Морозова

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