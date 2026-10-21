Осло против мира

Россия не пойдет на политические уступки в диалоге с США и в украинском конфликте будет добиваться устранения угроз ее безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров накануне встречи спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с президентом Путиным в Санкт-Петербурге. Общение Уиткоффа с европейскими лидерами и президентом Зеленским в Осло показало, что переговоры по Украине находятся в тупике. Требуя гарантий безопасности, Киев настаивает на трехсторонней встрече лидеров США, России и Украины. В свою очередь, президент Трамп вновь назвал Зеленского препятствием к миру.