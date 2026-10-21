Осло против мира
С чем Стив Уиткофф прилетел к Владимиру Путину
Россия не пойдет на политические уступки в диалоге с США и в украинском конфликте будет добиваться устранения угроз ее безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров накануне встречи спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с президентом Путиным в Санкт-Петербурге. Общение Уиткоффа с европейскими лидерами и президентом Зеленским в Осло показало, что переговоры по Украине находятся в тупике. Требуя гарантий безопасности, Киев настаивает на трехсторонней встрече лидеров США, России и Украины. В свою очередь, президент Трамп вновь назвал Зеленского препятствием к миру.
«Сейчас наш приоритет — надежно устранить все угрозы, существующие на западном направлении, прежде всего в результате войны, которую развязал против России Запад "руками и телами" украинцев»,— заявил Сергей Лавров.
Глава МИД РФ предостерег от излишнего оптимизма в связи с миссиями посланников президента Трампа.
«Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер приезжали и пытались нам что-то "организовать". Посмотрим, что предложат. Если предложат то, что нам выгодно экономически и финансово, то почему нет? Но делать это надо без каких-либо политических уступок с нашей стороны»,— предупредил Сергей Лавров, отметив, что Россия «не ждет никакого чуда от Вашингтона».
Весьма сдержанно высказался о перспективах достижения договоренностей на переговорах по Украине и пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. По его словам, «в позиции Москвы ничего не изменилось, нам нужен мир, а не перемирие».
«Конечно, полностью без присутствия кого-то из Киева урегулировать украинскую проблему невозможно. Поэтому здесь, конечно, кто-то должен в Киеве принять ответственное решение. Это обязательно»,— заявил Дмитрий Песков, дав понять, что решающий шаг с украинской стороны может быть сделан и без Зеленского, который этот шаг пока так и не сделал.
Кроме того, по словам Пескова, заявления участвовавшего в переговорах в Осло президента Финляндии Александра Стубба с повторением известной общеевропейской позиции по Украине «вряд ли станут конструктивным вкладом в урегулирование».
После окончания переговоров в Осло свою оценку перспектив достижения мира на Украине дал во вторник вечером, общаясь с журналистами в Овальном кабинете, и президент Трамп. «Украина должна хотеть заключить соглашение. США потратили на нее целое состояние, Европа потратила целое состояние. И Европа устала от нее. По моему мнению, если Украина не заключит соглашение, в конечном счете ситуация действительно станет хуже»,— заявил глава Белого дома.
По оценке Трампа, продолжение военной фазы конфликта не оставит Киеву никаких шансов, потому что «Россия — это гигантская нация. А Украина — нет». «Они забрали большую территорию. Неделя за неделей они продвигаются вперед, они просто продолжают это делать»,— констатировал Трамп.
Кроме того, по мнению президента США, подписание будущего мирного соглашения необязательно должно происходить в присутствии президентов Путина и Зеленского. «Не знаю. Зависит от ситуации. Им необязательно быть в одном и том же месте. Предполагаю, они могут сделать это иначе»,— заявил Трамп, добавив, что главное — положить конец конфликту.
На фоне новых жестких высказываний американского лидера в адрес Украины и президента Зеленского в мировых СМИ со ссылкой на источники появились подробности встречи в Осло и весьма противоречивые утечки об итогах состоявшегося обсуждения с участием представителей США, Европы и Украины.
Издание Axios сообщает о том, что Стив Уиткофф передаст президенту Путину «обновленный план завершения войны на Украине».
Как отмечает корреспондент издания Барак Равид, основные элементы будущего мирного соглашения включают долгосрочные гарантии безопасности Украины, план послевоенного восстановления экономики, а также более широкую архитектуру европейской безопасности.
По словам источника Axios, цель встречи Уиткоффа с президентом Путиным — развить достигнутые в Осло с Украиной и Европой договоренности, обсудить предложения с Россией и открыть путь к прямым трехсторонним переговорам, а затем и к их более широкому международному формату.
В то же время в статье отмечается, что зять Трампа Джаред Кушнер, который участвовал в переговорах по видеосвязи, вновь настаивал на требовании Трампа прекратить украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. «Джаред был очень прямолинеен»,— сообщил источник Axios.
В свою очередь, издание Politico отмечает, что в ходе встречи с президентом Путиным Стив Уиткофф якобы предложит ему прямые переговоры между президентами России, США и Украины.
Напомним, что ранее Москва категорически отвергла идею подобного формата урегулирования, кроме того, эту идею не поддерживает и сам президент Трамп. Таким образом, если информация Politico достоверна, то Стиву Уиткоффу предстоит лишь передать российскому президенту общее европейско-украинское предложение, которое при этом не является и предложением американской стороны.
Итоговая получасовая пресс-конференция в Осло, в которой приняли участие премьер-министр Норвегии Юнас Гар Стёре, президент Финляндии Александр Стубб и президент Зеленский, показала, что единой позиции США, Европы и Украины на самом деле не существует. При этом все три участника пресс-конференции в один голос говорили о том, что они прежде всего связывают с миссией Уиткоффа в Санкт-Петербурге надежды на то, что он сумеет убедить президента Путина принять общую позицию Киева и его европейских союзников.
Весьма символично, что ключевой участник переговоров в Осло Стивен Уиткофф на пресс-конференции в Осло отсутствовал.
Как пояснил журналистам норвежский премьер, статус Уиткоффа не позволил ему принять участие в пресс-конференции, поскольку это была пресс-конференция «национальных лидеров».
Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Зеленский скептически отозвался о возможности принятия решения по завершению войны на Украине в ходе вероятной встречи лидеров США, России и Китая на саммите АТЭС в Шэньчжэне, намеченном на ноябрь. Как отметил украинский лидер, он по- прежнему добивается трехстороннего саммита вместе с президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.