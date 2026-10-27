Путин встретился с эмиром Катара в Кремле
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с эмиром (главой государства и армии) Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Катарский лидер прибыл в Москву для участия в саммите глав государств и правительств стран-участниц Форума стран — экспортеров газа, сообщает пресс-служба Кремля.
Тамим бен Хамад Аль Тани отметил крепкие экономические отношения стран. Доха, по его словам, гордится объемом инвестиций в российские компании за последние десять лет. В 2024 году он говорил, что показатель составил $13 млрд.
Владимир Путин, в свою очередь, напомнил, что катарское инвестагентство входит в капитал российских компаний — например, «Роснефти» и ВТБ. Товарооборот между странами вырос на 10%, отметил глава государства.