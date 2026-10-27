В 2026 году частные вузы получили менее 0,5% бюджетных мест
Как выяснил “Ъ”, на 2026/27 учебный год частные университеты получили 2,9 тыс. бюджетных мест. Это составляет менее 0,5% от их общего числа. Места были выделены 77 частным образовательным организациям и их филиалам.
В топ-10 по количеству бюджетных мест оказались:
Университет управления «ТИСБИ» и его филиал в Набережных Челнах;
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет;
Сибирский университет потребительской кооперации;
Московский институт психоанализа;
Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова;
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов;
Белгородский университет кооперации, экономики и права;
Международный институт компьютерных технологий;
Воронежский институт высоких технологий.
«Бюджетные места частным вузам устанавливаются по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки (УГСН), после чего они самостоятельно распределяют их по конкретным направлениям подготовки, открытым в вузе»,— поясняют в Минобрнауки. Наибольшее количество бюджетных мест распределили по УГСН «Теология», «Образование и педагогические науки», «Информатика и вычислительная техника», «Экономика и управление» и «Юриспруденция».
По данным главы Минобрнауки Валерия Фалькова, сейчас в России работает 345 частных вузов. Большинство из них ведет набор по социогуманитарным направлениям, попавшим под регулирование платных мест. В 2026 году средний балл ЕГЭ поступивших туда выпускников школ оказался на 7 баллов меньше, чем в госуниверситетах. Министр назвал это «плохим сигналом».
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, напомним, в октябре заявила, что лицензирование частных учебных заведений необходимо приостановить до «наведения порядка в этой сфере». Она уверена, что сейчас этот процесс слишком упрощен и поэтому многие организации просто зарабатывают на студентах деньги, не давая при этом качественного образования.