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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
ЖизньОбразование

В 2026 году частные вузы получили менее 0,5% бюджетных мест

Как выяснил “Ъ”, на 2026/27 учебный год частные университеты получили 2,9 тыс. бюджетных мест. Это составляет менее 0,5% от их общего числа. Места были выделены 77 частным образовательным организациям и их филиалам.

Александр Баранов / Коммерсантъ

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В топ-10 по количеству бюджетных мест оказались:

  • Университет управления «ТИСБИ» и его филиал в Набережных Челнах;

  • Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет;

  • Сибирский университет потребительской кооперации;

  • Московский институт психоанализа;

  • Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова;

  • Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов;

  • Белгородский университет кооперации, экономики и права;

  • Международный институт компьютерных технологий;

  • Воронежский институт высоких технологий.

«Бюджетные места частным вузам устанавливаются по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки (УГСН), после чего они самостоятельно распределяют их по конкретным направлениям подготовки, открытым в вузе»,— поясняют в Минобрнауки. Наибольшее количество бюджетных мест распределили по УГСН «Теология», «Образование и педагогические науки», «Информатика и вычислительная техника», «Экономика и управление» и «Юриспруденция».
По данным главы Минобрнауки Валерия Фалькова, сейчас в России работает 345 частных вузов. Большинство из них ведет набор по социогуманитарным направлениям, попавшим под регулирование платных мест. В 2026 году средний балл ЕГЭ поступивших туда выпускников школ оказался на 7 баллов меньше, чем в госуниверситетах. Министр назвал это «плохим сигналом».
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, напомним, в октябре заявила, что лицензирование частных учебных заведений необходимо приостановить до «наведения порядка в этой сфере». Она уверена, что сейчас этот процесс слишком упрощен и поэтому многие организации просто зарабатывают на студентах деньги, не давая при этом качественного образования.
Высшее образование
Российское образование

Авторы

  • Полина Ячменникова
    Полина Ячменникова
    корреспондент