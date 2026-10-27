В 2026 году частные вузы получили менее 0,5% бюджетных мест

По данным главы Минобрнауки Валерия Фалькова, сейчас в России работает 345 частных вузов. Большинство из них ведет набор по социогуманитарным направлениям, попавшим под регулирование платных мест. В 2026 году средний балл ЕГЭ поступивших туда выпускников школ оказался на 7 баллов меньше, чем в госуниверситетах. Министр назвал это «плохим сигналом».