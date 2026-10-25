Главные новости за 25 октября. Ростов-на-Дону и область
В бюджет Ростовской области поступило 129 млн руб. от реализации 15 земельных участков, расположенных под проблемными объектами строительства. Средства были перечислены после продажи участков публично-правовой компанией «Фонд развития территорий». Соответствующая информация опубликована на сайте регионального правительства.
В октябре департамент транспорта Ростова-на-Дону подал в Арбитражный суд Ростовской области пять исков к городским перевозчикам. Ведомство требует взыскать в общей сложности около 6,1 млн руб. за претензии к работе в первом квартале 2026 года. В сумму входят заявленные штрафы и задолженность; суд еще должен рассмотреть требования.
73% жителей Ростова-на-Дону поддерживают полный запрет продажи электронных сигарет. Среди городов-миллионников это самый высокий показатель: в Перми запрет одобряют 72%, в Казани — 71%. В среднем по России инициативу поддерживают 67% опрошенных. Данные приводит SuperJob в исследовании, опубликованном 24 октября. По его результатам, против запрета высказались 8% россиян, 14% отнеслись к вопросу безразлично, еще 11% затруднились ответить. В Ростове, согласно опубликованным данным, против выступили 4%, безразличными остались 11%.
За январь—сентябрь 2026 года в Ростовской области в дорожно-транспортных происшествиях погибли 347 человек. По абсолютному числу жертв регион занял третье место в России. В Краснодарском крае за этот период погибли 462 человека, в Московской области — 423. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области зарегистрировали 328 погибших, в Башкирии — 248. Данные МВД приводит ТАСС.
«Ростов» победил московский «Локомотив» со счетом 2:0 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла 25 октября на «Ростов Арене». Хозяева забили оба мяча в первом тайме: на 12-й минуте Андрей Лангович замкнул подачу Константина Кучаева у дальней штанги, а на 24-й Олакунле Олусегун после перехвата Умара Сако и передачи из центральной зоны пробил в ближний угол. Для Олусегуна это стал первый гол за «Ростов» в чемпионате в нынешнем сезоне, уточняет аналитический отчет «Локомотива».
Южный федеральный университет планирует открыть филиал в Уагадугу — столице Буркина-Фасо. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посла РФ в этой африканской стране Игоря Мартынова. Подразделение может разместиться на базе Политехнической школы Уагадугу. Российские преподаватели будут читать там лекции, в том числе по инженерным дисциплинам. Сроки открытия, число студентов, перечень образовательных программ и источники финансирования пока публично не объявили. Подтверждено лишь, что проект обсуждают; сведений о подписанном соглашении или начале набора пока нет.