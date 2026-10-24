Ростовская область получила 129 млн рублей от продажи земли под проблемными объектами
В бюджет Ростовской области поступило 129 млн руб. от реализации 15 земельных участков, расположенных под проблемными объектами строительства. Средства были перечислены после продажи участков публично-правовой компанией «Фонд развития территорий». Соответствующая информация опубликована на сайте регионального правительства.
Региональные власти также контролируют использование свободных объектов недвижимости, связанных с завершением строительства проблемных домов. Так, по объекту в Аксае на улице Мира, 1 было реализовано девять жилых помещений на общую сумму 46,2 млн руб.
В Новочеркасске передача свободных объектов по дому на улице Дубовского, 18 остается предметом судебного разбирательства.