Явка на досрочных парламентских выборах в Сербии достигла 56%
К 16:00 по местному времени (18:00 мск) на досрочных парламентских выборах в Сербии проголосовали 56,38% избирателей, следует из данных Республиканской избирательной комиссии. Явка рассчитана без учета Косово и Метохии.
В Белграде к указанному времени проголосовали 57,68% избирателей, в автономном крае Воеводина на севере страны — 58,76%. Для сравнения: на прошлых парламентских выборах в 2023 году к 16:00 явка составляла 42,36%, свидетельствуют данные комиссии.
Экс-президент Сербии и глава списка коалиции «Объединенная Сербия» Александр Вучич утром проголосовал на участке в районе Нови-Београд. Согласно соцопросам, главным конкурентом его коалиции станет «Студенческий список — Студенты побеждают», сформированный протестующими студентами. Избирательные участки закроются в 20:00 (22:00 мск).