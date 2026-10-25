Явка на досрочных парламентских выборах в Сербии достигла 56%

В Белграде к указанному времени проголосовали 57,68% избирателей, в автономном крае Воеводина на севере страны — 58,76%. Для сравнения: на прошлых парламентских выборах в 2023 году к 16:00 явка составляла 42,36%, свидетельствуют данные комиссии.