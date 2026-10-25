«Ростов» обыграл «Локомотив» и поднялся на седьмое место в РПЛ

После перерыва «Локомотив» пытался отыграться, но не попал в створ ни разу, согласно статистике матча. Ростовчане нанесли 20 ударов, девять из них — в створ; у москвичей было восемь ударов. Вратарь гостей Антон Митрюшкин семь раз спас команду. В концовке он отразил удар Антона Шамонина примерно с восьми метров, а Николай Комличенко на 89-й минуте не попал по мячу из выгодной позиции. В итоге «Ростов» сохранил преимущество, добытое до перерыва.