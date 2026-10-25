«Ростов» обыграл «Локомотив» и поднялся на седьмое место в РПЛ
«Ростов» победил московский «Локомотив» со счетом 2:0 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла 25 октября на «Ростов Арене». Хозяева забили оба мяча в первом тайме: на 12-й минуте Андрей Лангович замкнул подачу Константина Кучаева у дальней штанги, а на 24-й Олакунле Олусегун после перехвата Умара Сако и передачи из центральной зоны пробил в ближний угол. Для Олусегуна это стал первый гол за «Ростов» в чемпионате в нынешнем сезоне, уточняет аналитический отчет «Локомотива».
После перерыва «Локомотив» пытался отыграться, но не попал в створ ни разу, согласно статистике матча. Ростовчане нанесли 20 ударов, девять из них — в створ; у москвичей было восемь ударов. Вратарь гостей Антон Митрюшкин семь раз спас команду. В концовке он отразил удар Антона Шамонина примерно с восьми метров, а Николай Комличенко на 89-й минуте не попал по мячу из выгодной позиции. В итоге «Ростов» сохранил преимущество, добытое до перерыва.
Победа принесла команде Дмитрия Кириченко 15 очков и подняла ее на седьмое место после 12 матчей. «Локомотив» остался с 11 очками на 13-й позиции. Перед туром у ростовчан было 12 очков, у москвичей — 11; обе команды пришли к очной встрече после ничьих в чемпионате: «Ростов» сыграл 0:0 с «Балтикой», а «Локомотив» — 3:3 с «Краснодаром».
Для «Ростова» это вторая победа в трех последних турах РПЛ. Команда сменила главного тренера в конце сентября: Дмитрий Кириченко сменил Джонатана Альбу и оставил стартовый состав на игру с «Локомотивом» без изменений после нулевой ничьей с «Балтикой». Перед матчем Кириченко объяснил это тем, что в целом остался доволен предыдущей игрой, хотя хотел бы видеть от команды больше в атаке.
Следующий матч «Ростов» проведет 1 ноября в гостях против махачкалинского «Динамо». В тот же день «Локомотив» примет «Спартак».