Ростовский дептранс потребовал с перевозчиков 6,1 млн рублей

Иски появились на фоне давней нехватки водителей и регулярных жалоб на интервалы движения. В июле исполняющий обязанности директора департамента транспорта Евгений Романцов сообщил, что городу требуется около 2 тыс. водителей, а не хватает примерно 48% персонала. Он связывал сбои с тем, что перевозчики не выводят на маршруты плановое число машин; муниципальные контракты предусматривают штрафы за недовыпуск. В феврале администрация называла дефицит в 959 водителей, или 46,7% потребности. Эти цифры указывают на кадровую нехватку как на один из факторов сбоев, но сами по себе не доказывают, что именно она вызвала нарушения, которые департамент указал в новых исках.