Ростовский дептранс потребовал с перевозчиков 6,1 млн рублей
В октябре департамент транспорта Ростова-на-Дону подал в Арбитражный суд Ростовской области пять исков к городским перевозчикам. Ведомство требует взыскать в общей сложности около 6,1 млн руб. за претензии к работе в первом квартале 2026 года. В сумму входят заявленные штрафы и задолженность; суд еще должен рассмотреть требования.
Согласно картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области, самое крупное требование — 2,9 млн руб. — департамент предъявил МУП «Ростовская транспортная компания», которая обслуживает электротранспорт. Еще 839 тыс. руб. ведомство требует с «Дон-Авто», 435 тыс. руб. — с «Экспресса», 303 тыс. руб. — с «ЛегионАвтоТранса». С Автотранспортного предприятия № 5 департамент хочет получить 1,615 млн руб. задолженности. Все пять требований связаны с муниципальными контрактами на регулярные пассажирские перевозки. По версии департамента, с 1 января по 31 марта перевозчики не выполнили часть условий контрактов, в том числе не выпустили на маршруты предусмотренное число машин.
Карточка арбитражного дела подтверждает, что иск к АТП № 5 зарегистрировали 14 октября под номером А53-41062/2026; цена требований — 1,615 млн руб. На момент публикаций дело оставалось на рассмотрении. Отдельно суд 16 октября зарегистрировал иск департамента к «Ростовпассажиртрансу» на 3,086 млн руб.
Иски появились на фоне давней нехватки водителей и регулярных жалоб на интервалы движения. В июле исполняющий обязанности директора департамента транспорта Евгений Романцов сообщил, что городу требуется около 2 тыс. водителей, а не хватает примерно 48% персонала. Он связывал сбои с тем, что перевозчики не выводят на маршруты плановое число машин; муниципальные контракты предусматривают штрафы за недовыпуск. В феврале администрация называла дефицит в 959 водителей, или 46,7% потребности. Эти цифры указывают на кадровую нехватку как на один из факторов сбоев, но сами по себе не доказывают, что именно она вызвала нарушения, которые департамент указал в новых исках.
Судебные взыскания не гарантируют, что перевозчик сразу устранит сбои: летом жители жаловались на нехватку автобусов на маршрутах № 45, 47 и 77, а суд по прежнему спору с АТП № 5 снизил требование департамента с 2,8 млн до 844,5 тыс. руб. В сентябре власти вновь фиксировали недовыпуск автобусов на четырех маршрутах и объясняли его нехваткой водителей. Поэтому октябрьские суммы пока следует считать требованиями департамента, а не уже присужденными штрафами.