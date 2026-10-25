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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Происшествия

В Брянской области при ударе БПЛА по грузовому поезду погиб машинист

В Брянской области в результате атаки БПЛА погиб 44-летний машинист грузового поезда, следовавшего по маршруту Брянск — Гомель. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».
Атака была совершена в районе Новозыбкова. По словам губернатора, ВСУ ударили по движущемуся составу, повредив корпус локомотива. Машинист был доставлен в больницу, но ранения оказались несовместимыми с жизнью.
Господин Ковальчук выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он подчеркнул, что поражение локомотива произошло именно в момент его движения, что исключает случайный характер попадания.