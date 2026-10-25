В Ростовской области в ДТП погибли 347 человек за девять месяцев
За январь—сентябрь 2026 года в Ростовской области в дорожно-транспортных происшествиях погибли 347 человек. По абсолютному числу жертв регион занял третье место в России. В Краснодарском крае за этот период погибли 462 человека, в Московской области — 423. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области зарегистрировали 328 погибших, в Башкирии — 248. Данные МВД приводит ТАСС.
В материалах МВД, на которые ссылается агентство, приведены также данные за восемь месяцев прошлых лет. В Ростовской области за январь—август 2025 года погибли 324 человека, за тот же период 2024 года — 382, в 2023 году — 350. За восемь месяцев 2025 года Краснодарский край потерял 532 человека, Московская область — 514, Башкирия — 308, Санкт-Петербург и Ленинградская область — 292. В 2024 году показатели этих регионов составили 571, 463, 289 и 331 погибший соответственно.
По России МВД насчитало 9 171 погибшего за январь—август 2026 года — на 913 меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Ведомство сообщило также, что за восемь месяцев число погибших в ДТП сократилось на 9,2%, число аварий с пострадавшими — на 3,3%, раненых — на 4,1%.
Госавтоинспекция Ростовской области в сообщениях о смертельных авариях указывала на превышение безопасной скорости и выезд на встречную полосу. 31 июля на дороге Ростов—Семикаракорск—Волгодонск водитель «Лады Гранты» не учел дорожные и метеорологические условия, съехал с дороги и опрокинул автомобиль. Он погиб, пассажир 2010 года рождения попал в больницу. 1 июля на трассе Белая Калитва—Тацинская водитель «Лады Приоры» при повороте налево выехал на встречную полосу; автомобиль опрокинулся, погибли два человека. В другом ДТП на М-4 «Дон» в Аксайском районе 1 июля столкнулись три автомобиля. После первого столкновения водитель «Черри» не выбрал безопасную скорость и врезался в остановившиеся машины; он погиб на месте. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства аварии.