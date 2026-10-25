В Ростовской области в ДТП погибли 347 человек за девять месяцев

Госавтоинспекция Ростовской области в сообщениях о смертельных авариях указывала на превышение безопасной скорости и выезд на встречную полосу. 31 июля на дороге Ростов—Семикаракорск—Волгодонск водитель «Лады Гранты» не учел дорожные и метеорологические условия, съехал с дороги и опрокинул автомобиль. Он погиб, пассажир 2010 года рождения попал в больницу. 1 июля на трассе Белая Калитва—Тацинская водитель «Лады Приоры» при повороте налево выехал на встречную полосу; автомобиль опрокинулся, погибли два человека. В другом ДТП на М-4 «Дон» в Аксайском районе 1 июля столкнулись три автомобиля. После первого столкновения водитель «Черри» не выбрал безопасную скорость и врезался в остановившиеся машины; он погиб на месте. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства аварии.