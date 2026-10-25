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Выпуск газеты №198

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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Фото

Чемпионат мира по гимнастике

Фоторепортаж
с 17 по 25 октября в Роттердаме (Нидерланды) на арене Rotterdam Ahoy прошло мировое первенство по спортивной гимнастике. Яркие кадры соревнований — в фотогалерее «Ъ».
Хейли Гарсия из Филиппин на совревнованиях по прыжкам в высоту
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Хейли Гарсия из Филиппин на совревнованиях по прыжкам в высоту

Piroschka van de Wouw / Reuters

Кристина Грудецкая из Украины в упражнениях на брусьях
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Кристина Грудецкая из Украины в упражнениях на брусьях

Yves Herman / Reuters

Саманта Марин Лопес из Коста-Рики во время вольных упражнений
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Саманта Марин Лопес из Коста-Рики во время вольных упражнений

Francisco Seco / AP

Итальянец Юмин Аббадини в упражнениях на турнике
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Итальянец Юмин Аббадини в упражнениях на турнике

Yves Herman / Reuters

Майана Прат из Франции
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Майана Прат из Франции

Piroschka van de Wouw / Reuters

Венгр Ботонд Мольнар в прыжках в высоту
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Венгр Ботонд Мольнар в прыжках в высоту

Piroschka van de Wouw / Reuters

Женская сборная США
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Женская сборная США

Piroschka van de Wouw / Reuters

Алена Глотова из России на брусьях
8/498/49

Алена Глотова из России на брусьях

Francisco Seco / AP

Цю Циюань из Китая на бревне
9/499/49

Цю Циюань из Китая на бревне

Francisco Seco / AP

Израильская спортсменка Лихи Раз в вольных упражнениях
10/4910/49

Израильская спортсменка Лихи Раз в вольных упражнениях

Piroschka van de Wouw / Reuters

Вера Уббинк из Нидерландов в прыжках в высоту
11/4911/49

Вера Уббинк из Нидерландов в прыжках в высоту

Piroschka van de Wouw / Reuters

Китайская спортсменка на брусьях
12/4912/49

Китайская спортсменка на брусьях

Francisco Seco / AP

Женская сборная Франции
13/4913/49

Женская сборная Франции

Yves Herman / Reuters

Ресуке Дои из Японии на кольцах
14/4914/49

Ресуке Дои из Японии на кольцах

Francisco Seco / AP

Людмила Рощина из России в финале женского многоборья
15/4915/49

Людмила Рощина из России в финале женского многоборья

Francisco Seco / AP

Шохей Каваками из Японии в опорном прыжке
16/4916/49

Шохей Каваками из Японии в опорном прыжке

Francisco Seco / AP

Россиянин Савелий Съедин на брусьях
17/4917/49

Россиянин Савелий Съедин на брусьях

Patrick Post / AP

Артур Давтян из Армении празднует победу после завоевания золотой медали в опорном прыжке
18/4918/49

Артур Давтян из Армении празднует победу после завоевания золотой медали в опорном прыжке

Patrick Post / AP

Бразильянка Флавия Сараива
19/4919/49

Бразильянка Флавия Сараива

Yves Herman / Reuters

Грек Элефтериос Петруниас со своим тренером
20/4920/49

Грек Элефтериос Петруниас со своим тренером

Yves Herman / Reuters