Чемпионат мира по гимнастике

Воскресенье, 25.10.2026
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Выпуск газеты №198
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Хейли Гарсия из Филиппин на совревнованиях по прыжкам в высоту
Piroschka van de Wouw / Reuters
Кристина Грудецкая из Украины в упражнениях на брусьях
Yves Herman / Reuters
Саманта Марин Лопес из Коста-Рики во время вольных упражнений
Francisco Seco / AP
Итальянец Юмин Аббадини в упражнениях на турнике
Майана Прат из Франции
Венгр Ботонд Мольнар в прыжках в высоту
Женская сборная США
Алена Глотова из России на брусьях
Цю Циюань из Китая на бревне
Израильская спортсменка Лихи Раз в вольных упражнениях
Вера Уббинк из Нидерландов в прыжках в высоту
Китайская спортсменка на брусьях
Женская сборная Франции
Ресуке Дои из Японии на кольцах
Людмила Рощина из России в финале женского многоборья
Шохей Каваками из Японии в опорном прыжке
Россиянин Савелий Съедин на брусьях
Patrick Post / AP
Артур Давтян из Армении празднует победу после завоевания золотой медали в опорном прыжке
Бразильянка Флавия Сараива
Грек Элефтериос Петруниас со своим тренером