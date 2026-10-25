Сергей Найдин взял бронзу чемпионата мира по спортивной гимнастике
Россиянин Сергей Найдин завоевал бронзу чемпионата мира по спортивной гимнастике в Роттердаме. Он стал третьим в упражнениях на перекладине, набрав 14,800 балла.
Для 25-летнего Найдина это вторая медаль чемпионатов мира. Ранее в октябре он взял серебро в командном многоборье.
Первое место занял Тан Цзяхун из Тайваня. Бронзовый призер парижской Олимпиады-2024 набрал 14,966 балла. Вторым стал японец Ока Синносукэ (14,800).
Сборная России финишировала на восьмой строчке в общем зачете мирового первенства. В ее активе оказались два серебра и две бронзы.