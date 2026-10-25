Три четверти жителей Ростова-на-Дону выступили за запрет вейпов
73% жителей Ростова-на-Дону поддерживают полный запрет продажи электронных сигарет. Среди городов-миллионников это самый высокий показатель: в Перми запрет одобряют 72%, в Казани — 71%. В среднем по России инициативу поддерживают 67% опрошенных. Данные приводит SuperJob в исследовании, опубликованном 24 октября.
По его результатам, против запрета высказались 8% россиян, 14% отнеслись к вопросу безразлично, еще 11% затруднились ответить. В Ростове, согласно опубликованным данным, против выступили 4%, безразличными остались 11%.
SuperJob опросил 1,6 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет из 374 населенных пунктов с 30 августа по 22 октября. Для сравнения городов-миллионников сервис опросил по 500 человек в каждом; в Москве и Санкт-Петербурге — по 1,5 тыс. Общероссийская поддержка запрета почти не менялась: в августе 2025 года ее выражали 68% участников опроса, в ноябре — 69%, сейчас — 67%. Женщины чаще мужчин выступают за запрет — 70% против 63%. Среди россиян 35–45 лет инициативу поддерживают 75%, среди тех, кто старше, — 74%; среди респондентов младше 35 лет — 53%. Поддержка также выше среди людей с доходом свыше 150 тыс. руб. в месяц: 78% против 67% среди зарабатывающих до 100 тыс. руб.
Результаты опроса появились на фоне подготовки регионального запрета. Федеральный закон №186-ФЗ от 26 июня 2026 года разрешил субъектам РФ вводить временный запрет на розничную торговлю электронными системами доставки никотина и жидкостями для них с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. В Ростовской области проект предлагает запретить продажу вейпов и жидкостей на всей территории региона с 1 марта 2027 года. Документ также ограничивает торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией в детских лагерях, социальных учреждениях, на пляжах, в культовых зданиях и во время официальных спортивных соревнований. Проект обсуждали в сентябре.
Инициативу объясняют защитой здоровья жителей и снижением доступности продукции для несовершеннолетних. В начале октября на общественном обсуждении представители движения «Здоровое Отечество» сообщили о проверках 48 торговых точек: в 43 обнаружили открытые витрины, в 38 — проблемы с маркировкой, а 21 точка находилась ближе 100 метров от школы. Бизнес, со своей стороны, возражал против полного запрета и просил сохранить продажу в лицензированных магазинах. Региональные власти эти предложения не поддержали: по итогам консультаций, в которых участвовали 14 организаций и предпринимателей, ни одно из бизнес-предложений не приняли.