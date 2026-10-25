Три четверти жителей Ростова-на-Дону выступили за запрет вейпов

SuperJob опросил 1,6 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет из 374 населенных пунктов с 30 августа по 22 октября. Для сравнения городов-миллионников сервис опросил по 500 человек в каждом; в Москве и Санкт-Петербурге — по 1,5 тыс. Общероссийская поддержка запрета почти не менялась: в августе 2025 года ее выражали 68% участников опроса, в ноябре — 69%, сейчас — 67%. Женщины чаще мужчин выступают за запрет — 70% против 63%. Среди россиян 35–45 лет инициативу поддерживают 75%, среди тех, кто старше, — 74%; среди респондентов младше 35 лет — 53%. Поддержка также выше среди людей с доходом свыше 150 тыс. руб. в месяц: 78% против 67% среди зарабатывающих до 100 тыс. руб.