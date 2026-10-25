ЮФУ готовится открыть филиал в столице Буркина-Фасо

Заявление прозвучало за несколько дней до третьего саммита Россия — Африка и Экономического и гуманитарного форума, который пройдет в Москве 28–29 октября. Официальный сайт форума связывает его с развитием практического партнерства России и африканских стран; в числе тем — торговля, инвестиции, мирный атом, платежные системы, цифровизация и продовольственная безопасность. Опубликованная программа объединяет четыре направления: суверенитет, экономика, социогуманитарное сотрудничество и человеческий капитал, технологии и инновации. В нее также включили медиафорум с участием руководителей африканских информагентств и медиакорпораций. В 2023 году форум в Санкт-Петербурге собрал более 9 тыс. участников и представителей СМИ из России и 104 иностранных государств и территорий, а деловая программа включала 59 сессий.