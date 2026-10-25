ЮФУ готовится открыть филиал в столице Буркина-Фасо
Южный федеральный университет планирует открыть филиал в Уагадугу — столице Буркина-Фасо. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посла РФ в этой африканской стране Игоря Мартынова.
Подразделение может разместиться на базе Политехнической школы Уагадугу. Российские преподаватели будут читать там лекции, в том числе по инженерным дисциплинам. Сроки открытия, число студентов, перечень образовательных программ и источники финансирования пока публично не объявили. Подтверждено лишь, что проект обсуждают; сведений о подписанном соглашении или начале набора пока нет.
Площадкой для филиала выбрали Политехническую школу Уагадугу, а не отдельный кампус ЮФУ. Такой формат может дать университету местную учебную базу и доступ к студентам, тогда как российские преподаватели обеспечат часть занятий. Однако посол не уточнил, какие специальности войдут в программу помимо инженерных и как филиал будет выдавать дипломы. Пока неясно и то, начнет ли он с подготовительных курсов или сразу предложит программы высшего образования.
Для ЮФУ это продолжение зарубежной экспансии. Сейчас университет указывает в качестве действующего зарубежного филиала подразделение в Гаване. Его открыли 4 апреля 2025 года на базе Гаванского университета; занятия начались в сентябре. Сначала филиал сосредоточился на русском языке и подготовке иностранных слушателей к поступлению в российские вузы. Университет также сообщает о лицензированных программах по геологии, почвоведению, информатике, информационной безопасности и филологии.
По опубликованным ЮФУ сведениям, Куба — единственная страна, где у университета уже действует зарубежный филиал; проект в Буркина-Фасо станет следующим, если его доведут до открытия.
В мае 2025 года президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре говорил о необходимости обучать национальные кадры и обсуждал возможность открыть в стране филиалы российских университетов. Теперь посол назвал конкретный российский вуз и площадку. Такой запрос отвечает потребности страны в подготовке специалистов, в том числе для инженерных и технических отраслей. При этом пока нет публичных данных о том, какие именно кадровые потребности Буркина-Фасо должен закрыть филиал ЮФУ.
Заявление прозвучало за несколько дней до третьего саммита Россия — Африка и Экономического и гуманитарного форума, который пройдет в Москве 28–29 октября. Официальный сайт форума связывает его с развитием практического партнерства России и африканских стран; в числе тем — торговля, инвестиции, мирный атом, платежные системы, цифровизация и продовольственная безопасность. Опубликованная программа объединяет четыре направления: суверенитет, экономика, социогуманитарное сотрудничество и человеческий капитал, технологии и инновации. В нее также включили медиафорум с участием руководителей африканских информагентств и медиакорпораций. В 2023 году форум в Санкт-Петербурге собрал более 9 тыс. участников и представителей СМИ из России и 104 иностранных государств и территорий, а деловая программа включала 59 сессий.