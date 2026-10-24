Главные новости за 24 октября. Ростов-на-Дону и область
В Ростове-на-Дону обломки одного из сбитых беспилотников упали на территорию филиала предприятия «Ростовпассажиртранс». В результате инцидента повреждены кровля и остекление здания технического обслуживания. Осколками также пробито остекление 21 автобуса, находившихся на территории парка.
В Ростове-на-Дону расследуется уголовное дело в отношении руководителя некоммерческой организации, занимающейся капитальным ремонтом многоквартирных домов. Ее подозревают в трех эпизодах злоупотребления полномочиями.
Объем сельскохозяйственной продукции в Ростовской области в январе-августе 2026 года увеличился на 7,2% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 237,4 млрд руб.
В Ростовской области подготовили проект административной ответственности за розничную продажу моторного топлива несовершеннолетним. Проект предусматривает штрафы в размере 1-1,5 тыс. руб. для граждан, 3-4 тыс. руб. для должностных лиц и 10-15 тыс. руб. для юридических лиц.
В Ростовской области были перенесены сроки ввода в эксплуатацию по 50 объектам жилищного строительства. При этом 12 объектов, первоначальные сроки сдачи которых были перенесены, уже введены в эксплуатацию.
Более 56% покупателей на Юге России, в том числе в Ростовской области, используют искусственный интеллект для поиска и сравнения товаров. При этом алгоритмы все больше ориентируются на пользовательские отзывы и реальное поведение потребителей.