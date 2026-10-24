Осколки БПЛА повредили автопарк «Ростовпассажиртранса»

В Ростове-на-Дону обломки одного из сбитых беспилотников упали на территорию филиала предприятия «Ростовпассажиртранс». В результате инцидента повреждены кровля и остекление здания технического обслуживания. Осколками также пробито остекление 21 автобуса, находившихся на территории парка. Об этом сообщает гебернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.