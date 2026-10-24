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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Осколки БПЛА повредили автопарк «Ростовпассажиртранса»

В Ростове-на-Дону обломки одного из сбитых беспилотников упали на территорию филиала предприятия «Ростовпассажиртранс». В результате инцидента повреждены кровля и остекление здания технического обслуживания. Осколками также пробито остекление 21 автобуса, находившихся на территории парка. Об этом сообщает гебернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

По предварительной информации, инцидент обошелся без пострадавших среди персонала и возгораний. На месте работают специалисты предприятия, оценивая масштаб повреждений подвижного состава.
Для части техники может потребоваться замена стекол и кузовной ремонт, однако критического простоя городских маршрутов удалось избежать. Работа по восстановлению парка ведется в штатном режиме.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ночью 24 октября над Ростовской областью уничтожили 80 БПЛА.
Наталья Белоштейн