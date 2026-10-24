Осколки БПЛА повредили автопарк «Ростовпассажиртранса»
В Ростове-на-Дону обломки одного из сбитых беспилотников упали на территорию филиала предприятия «Ростовпассажиртранс». В результате инцидента повреждены кровля и остекление здания технического обслуживания. Осколками также пробито остекление 21 автобуса, находившихся на территории парка. Об этом сообщает гебернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По предварительной информации, инцидент обошелся без пострадавших среди персонала и возгораний. На месте работают специалисты предприятия, оценивая масштаб повреждений подвижного состава.
Для части техники может потребоваться замена стекол и кузовной ремонт, однако критического простоя городских маршрутов удалось избежать. Работа по восстановлению парка ведется в штатном режиме.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ночью 24 октября над Ростовской областью уничтожили 80 БПЛА.