Axios: советники Трампа считают поражение Нетаньяху на выборах выгодным для США

Причиной, по которой некоторые представители Белого дома разочаровались в израильском премьере, стала война в Иране. Собеседники Axios уточняют, что речь прежде всего идет о неверных оценках ситуации, которые господин Нетаньяху приводил перед началом боевых действий. Среди тех, кто остался недоволен действиями Тель-Авива, — вице-президент США Джей Ди Вэнс, который недавно заявил, что не критикует, но и не поддерживает премьера Израиля.