Axios: советники Трампа считают поражение Нетаньяху на выборах выгодным для США
Отдельные советники американского президента Дональда Трампа считают, что поражение израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху на предстоящих парламентских выборах могло бы сыграть на руку США. По их мнению, Вашингтону было бы проще лоббировать свои интересы на Ближнем Востоке при другом правительстве в Израиле. Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.
Причиной, по которой некоторые представители Белого дома разочаровались в израильском премьере, стала война в Иране. Собеседники Axios уточняют, что речь прежде всего идет о неверных оценках ситуации, которые господин Нетаньяху приводил перед началом боевых действий. Среди тех, кто остался недоволен действиями Тель-Авива, — вице-президент США Джей Ди Вэнс, который недавно заявил, что не критикует, но и не поддерживает премьера Израиля.
Президент США Дональд Трамп публично поддержал Биньямина Нетаньяху накануне выборов. По словам источников Axios, Вашингтон и господин Трамп останутся в выигрышном положении при любом исходе выборов. Даже при победе оппозиции, считают они, Израиль будет заинтересован в хороших отношениях с США.
Выборы в Кнессет (парламент) запланированы на 27 октября. По данным опросов общественного мнения, которые провели три крупнейших телеканала Израиля, правящая коалиция набирает 50 из 120 мандатов. Чтобы сформировать правительство, нужно набрать не менее 61 места.