На Дону более половины покупателей используют для поиска одежды ИИ
Более 56% покупателей на Юге России, в том числе в Ростовской области, используют искусственный интеллект для поиска и сравнения товаров. При этом алгоритмы все больше ориентируются на пользовательские отзывы и реальное поведение потребителей. Об этом в рамках деловой программы модного проекта «Новые горизонты» рассказала эксперт по маркетингу и кандидат экономических наук Татьяна Третьякова.
Средний чек на одежду в регионе составляет 15-20 тысяч рублей, при этом отдельные позиции, например, жакеты местных брендов, могут достигать 25 тысяч рублей. Об этом рассказала стилист-имиджмейкер, сооснователь бренда MBrand Анастасия Константинова.
«Покупатели стали более рациональными и осознанно подходят к выбору одежды», — отмечают местные эксперты. По их данным, ростовские потребители сейчас вынуждены выбирать между базовыми потребностями и необязательными тратами.
Ключевые изменения на рынке сводятся к смещению спроса в сторону качественных вещей длительного пользования, росту значимости офлайн-мероприятий, увеличению роли локальных инфлюенсеров, фокусу на создании комьюнити вокруг брендов и развитию персонализированного подхода.
Участники рынка подчеркивают, что в условиях экономической неопределенности потребители особенно ценят аутентичность бренда и соответствие его ценностей запросам целевой аудитории. «Сейчас на первом месте качество продукта и финансовая модель бизнеса, креативный подход уходит на третий план», — отмечают эксперты.
Важным трендом становится работа с существующей клиентской базой и повышение возвращаемости покупателей. Бренды переходят к модели оплаты блогерам процентом от продаж вместо фиксированной оплаты за рекламу.