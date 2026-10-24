На Дону более половины покупателей используют для поиска одежды ИИ

Более 56% покупателей на Юге России, в том числе в Ростовской области, используют искусственный интеллект для поиска и сравнения товаров. При этом алгоритмы все больше ориентируются на пользовательские отзывы и реальное поведение потребителей. Об этом в рамках деловой программы модного проекта «Новые горизонты» рассказала эксперт по маркетингу и кандидат экономических наук Татьяна Третьякова.