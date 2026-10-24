В Ростове возбудили уголовное дело в отношении директора фонда капремонта

По версии следствия, в 2022 году фигурантка расторгла договор с подрядчиком, после чего с компании по банковской гарантии взыскали более 9 млн руб. В 2025 году аналогичным образом был прекращен договор с другой организацией, занимавшейся заменой лифтов в многоквартирных домах. Подрядчику, как считает следствие, причинен ущерб более чем на 38 млн руб., а ремонт задержался более чем на три месяца.