В Ростове возбудили уголовное дело в отношении директора фонда капремонта
В Ростове-на-Дону расследуется уголовное дело в отношении руководителя некоммерческой организации, занимающейся капитальным ремонтом многоквартирных домов. Ее подозревают в трех эпизодах злоупотребления полномочиями, сообщили в СК по Ростовской области.
Как стало известно «Ъ-Ростов» от собственного источника в правоохранительных органах, речь идет о директоре Фонда капитального ремонта Ростовской области Дарье Шереметьевой.
По версии следствия, в 2022 году фигурантка расторгла договор с подрядчиком, после чего с компании по банковской гарантии взыскали более 9 млн руб. В 2025 году аналогичным образом был прекращен договор с другой организацией, занимавшейся заменой лифтов в многоквартирных домах. Подрядчику, как считает следствие, причинен ущерб более чем на 38 млн руб., а ремонт задержался более чем на три месяца.
Еще один эпизод связан с закупкой услуг по изготовлению и доставке платежных документов. По версии следствия, подозреваемая организовала отмену электронного аукциона, после чего закупку разделили на несколько процедур. Заключенные по их итогам договоры были дороже первоначальной закупки. Ущерб возглавляемой ею организации превысил 16 млн руб., а один из участников закупки, по данным следствия, недополучил более 3 млн руб. прибыли.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Ростовской области. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.