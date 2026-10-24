Сельхозпроизводство в Ростовской области ускорило рост до 7,2%
Объем сельскохозяйственной продукции в Ростовской области в январе—августе 2026 года увеличился на 7,2% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 237,4 млрд руб., следует из данных Ростовстата.
За январь—июль индекс производства сельхозпродукции составлял 100,2% к аналогичному периоду 2025 года. Таким образом, по итогам восьми месяцев показатель перешел к более выраженному росту.
В денежном выражении объем сельхозпроизводства за январь—август прошлого года составлял 227,1 млрд руб., в текущем году — 237,4 млрд руб.
На фоне восстановления показателей аграрного сектора власти расширяют меры поддержки сельхозпроизводителей. Как сообщал «Ъ-Ростов», регион получит 5,5 млрд руб. федеральной погектарной субсидии. Выплаты будут рассчитываться по ставке 2,7 тыс. руб. на гектар, а средства планируется довести до аграриев до конца 2026 года. По данным властей, это крупнейший объем такой поддержки среди российских регионов.
Ранее сообщалось о предоставлении сельхозпроизводителям и предприятиям агропромышленного комплекса 2 млрд руб. субсидий. Кроме того, на второй транш зерновой субсидии было предусмотрено еще 600 млн руб. Средства направляются в том числе на поддержку производителей зерна, испытывающих трудности с реализацией урожая и финансированием сезонных работ.