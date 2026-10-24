Сельхозпроизводство в Ростовской области ускорило рост до 7,2%

Ранее сообщалось о предоставлении сельхозпроизводителям и предприятиям агропромышленного комплекса 2 млрд руб. субсидий. Кроме того, на второй транш зерновой субсидии было предусмотрено еще 600 млн руб. Средства направляются в том числе на поддержку производителей зерна, испытывающих трудности с реализацией урожая и финансированием сезонных работ.