В Ростовской области перенесли сроки ввода по 50 жилым объектам

В Ростовской области сроки ввода в эксплуатацию были перенесены по 50 объектам жилищного строительства. Такие данные приводит правительство региона в отчете об исполнении госпрограммы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем» за девять месяцев 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».