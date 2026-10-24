В Ростовской области перенесли сроки ввода по 50 жилым объектам
В Ростовской области сроки ввода в эксплуатацию были перенесены по 50 объектам жилищного строительства. Такие данные приводит правительство региона в отчете об исполнении госпрограммы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем» за девять месяцев 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
При этом 12 объектов, первоначальные сроки сдачи которых были перенесены, уже введены в эксплуатацию. Среди причин задержек власти называют недостаток финансирования, рост стоимости кредитования и удорожание строительных материалов.
Регион проводит мониторинг деятельности застройщиков для установления причин переноса сроков ввода многоквартирных домов.