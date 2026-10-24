В Ростовской области предложили штрафовать за продажу топлива подросткам
В Ростовской области подготовили проект административной ответственности за розничную продажу моторного топлива несовершеннолетним. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта областного закона опубликовано 23 октября и получило положительную оценку. С документом ознакомился «Ъ-Ростов».
Проект предусматривает штрафы в размере 1–1,5 тыс. руб. для граждан, 3–4 тыс. руб. для должностных лиц и 10–15 тыс. руб. для юридических лиц. Запрет на продажу топлива лицам младше 18 лет, за исключением водителей от 16 лет, имеющих право управлять транспортным средством, установлен областным законом. Проект вводит ответственность за его нарушение.
Под действие регулирования подпадают 735 хозяйствующих субъектов. Расчетные издержки бизнеса при уплате штрафов составят в среднем 265,4 руб. на одного субъекта, или около 195,1 тыс. руб. в общей сложности. Эти расходы возникнут только при нарушениях и будут зависеть от их количества.