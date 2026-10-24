В Ростовской области предложили штрафовать за продажу топлива подросткам

Под действие регулирования подпадают 735 хозяйствующих субъектов. Расчетные издержки бизнеса при уплате штрафов составят в среднем 265,4 руб. на одного субъекта, или около 195,1 тыс. руб. в общей сложности. Эти расходы возникнут только при нарушениях и будут зависеть от их количества.