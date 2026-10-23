Главные новости за 23 октября. Ростов-на-Дону и область
Новочеркасский городской суд приговорил Любима Белова, посредника в передаче взятки бывшему главе города Юрию Лысенко, к восьми годам колонии строгого режима, а также назначил штраф в размере 6,4 млн руб.
Ростовский областной суд оставил в силе приговор бывшей главе администрации Зернограда Ирине Полищук: четыре года лишения свободы в колонии общего режима и двухлетний запрет занимать государственные должности. Приговор вступил в законную силу — жалоба осужденной, поступившая в областной суд в конце сентября, спустя месяц рассмотрена и отклонена.
Бывший владелец ООО «Родные поля» Петр Ходыкин обжаловал в апелляции два решения Арбитражного суда Ростовской области по искам зернотрейдера, следует из картотеки арбитражных дел. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд принял жалобу на решение первой инстанции, признавшее недействительной продажу Ходыкину 99,95% долей ООО «Югагрохолдинг» с применением последствий недействительности сделок.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назначил нового временно исполняющего обязанности главы Кашарского района — с 22 октября эту должность занимает Сергей Голиков. Согласно документу о назначении, он будет исполнять обязанности до избрания нового главы района в установленном порядке и до вступления избранного руководителя в должность.
В Ростове-на-Дону с 26 октября начинает работу новый автобусный маршрут № 1А, соединяющий микрорайон Суворовский с центральной частью города и Главным автовокзалом. Трасса маршрута пройдет через улицы Особенную и Вавилова, проспекты Михаила Нагибина и Ворошиловский, а также Большую Садовую.
В сентябре банки выдали жителям Ростовской области 2 993 автокредита на 4,78 млрд руб. По сравнению с августом количество займов и их общая сумма не изменились. Регион занял десятое место среди субъектов России по объему выдачи.
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело против директора муниципального учреждения, управляющего специализированным муниципальным жилфондом. Его подозревают в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).