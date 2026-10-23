В Ростове с 26 октября свяжут Суворовский и центр прямым автобусным маршрутом
В Ростове-на-Дону с 26 октября начинает работу новый автобусный маршрут № 1А, соединяющий микрорайон Суворовский с центральной частью города и Главным автовокзалом. Об этом сообщили в администрации донской столицы.
Трасса маршрута пройдет через улицы Особенную и Вавилова, проспекты Михаила Нагибина и Ворошиловский, а также Большую Садовую — по сути, классическую «транспортную ось» города от окраинного микрорайона к вокзальному узлу.
В будние дни на линию выйдут четыре автобуса, в выходные — три.