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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Ростове с 26 октября свяжут Суворовский и центр прямым автобусным маршрутом

В Ростове-на-Дону с 26 октября начинает работу новый автобусный маршрут № 1А, соединяющий микрорайон Суворовский с центральной частью города и Главным автовокзалом. Об этом сообщили в администрации донской столицы.
Трасса маршрута пройдет через улицы Особенную и Вавилова, проспекты Михаила Нагибина и Ворошиловский, а также Большую Садовую — по сути, классическую «транспортную ось» города от окраинного микрорайона к вокзальному узлу.
В будние дни на линию выйдут четыре автобуса, в выходные — три.
Мария Хоперская