Врио главы Кашарского района назначен Сергей Голиков

Смена власти в районе происходит на фоне в целом скорой ротации: предыдущий глава Сергей Смирнов руководил территорией с 2023 по 2026 год — немногим более трех лет. До него районом руководил Иван Михайлович Фалынсков, погибший в 2023 году, — обстоятельства гибели в официальном сообщении не уточняются, но именно его уход, по-видимому, запустил череду назначений, которая и привела к нынешней вакансии.