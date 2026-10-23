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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Врио главы Кашарского района назначен Сергей Голиков

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назначил нового временно исполняющего обязанности главы Кашарского района — с 22 октября эту должность занимает Сергей Голиков. Согласно документу о назначении, он будет исполнять обязанности до избрания нового главы района в установленном порядке и до вступления избранного руководителя в должность.
Смена власти в районе происходит на фоне в целом скорой ротации: предыдущий глава Сергей Смирнов руководил территорией с 2023 по 2026 год — немногим более трех лет. До него районом руководил Иван Михайлович Фалынсков, погибший в 2023 году, — обстоятельства гибели в официальном сообщении не уточняются, но именно его уход, по-видимому, запустил череду назначений, которая и привела к нынешней вакансии.
Мария Хоперская