В Ростовской области в сентябре выдали почти три тысячи автокредитов
В сентябре банки выдали жителям Ростовской области 2 993 автокредита на 4,78 млрд руб. По сравнению с августом количество займов и их общая сумма не изменились. Регион занял десятое место среди субъектов России по объему выдачи, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ) за сентябрь 2026 года.
Средний размер автокредита на Дону составил 1,6 млн руб., срок — 77 месяцев, или шесть лет и пять месяцев. На каждую тысячу жителей за девять месяцев пришлось 5,7 новых автокредита. С января по сентябрь банки оформили в регионе 23,8 тыс. таких займов на 37,06 млрд руб. Средний размер кредита за этот период достиг 1,56 млн руб., средний срок — 75 месяцев.
На фоне стабильных сентябрьских выдач в области российский рынок сократился. По данным ОКБ, банки выдали 112,75 тыс. автокредитов на 179,11 млрд руб. Это на 2% меньше, чем в августе, и на 14% меньше, чем в сентябре прошлого года. Объем выдач снизился за месяц на 2%, а за год — на 10%. За третий квартал россияне оформили 332,38 тыс. автокредитов на 527,24 млрд руб.: год к году количество снизилось на 8%, сумма — на 1%, но относительно второго квартала выросла на 1% и 3% соответственно.
В структуре выдач Дона, как и по стране, преобладают новые автомобили: на них пришлось 68% автокредитов и по количеству, и по сумме. Для сравнения, годом ранее на новые машины приходились 71% займов и 74% их общего объема. Средний чек кредита на новый автомобиль в сентябре составил 1,6 млн руб., на подержанный — 1,5 млн руб. Полная стоимость кредита, по данным ОКБ, достигла 15,7% для новых машин и 22,9% для автомобилей с пробегом. В августе показатель составлял 14,7% и 22,8%.
Общероссийская статистика другого бюро показывает, почему спокойная динамика выдач в регионе не означает, что кредит стал доступнее. По данным НБКИ, в сентябре банки выдали в Ростовской области 2,7 тыс. автокредитов — на 14,8% меньше, чем год назад. При этом кредиторы отклонили 73,9% заявок на автокредиты в регионе, на 3,5 процентного пункта больше, чем в августе. НБКИ объясняет слабый спрос высокими ставками и ростом цен на автомобили, а осторожность банков — их стремлением снизить риск просрочек и требованиями к кредитной истории заемщиков. Данные НБКИ о выдачах и доле отказов в Ростовской области относятся к отдельным расчетам бюро; их нельзя напрямую подменять показателями ОКБ.
С октября банки также работают с более жесткими макропруденциальными лимитами Банка России. В четвертом квартале на заемщиков с показателем долговой нагрузки выше 50% может приходиться не более 20% целевых автокредитов, а на клиентов с нагрузкой выше 80% — не более 1%. В третьем квартале пределы составляли 25% и 5%. Лимиты ограничивают долю таких займов в выдачах каждого банка, а не запрещают кредитовать всех клиентов с высокой нагрузкой.
Еще один фактор — приостановка программ господдержки. С 30 сентября Минпромторг прекратил льготное автокредитование и лизинг после досрочного исчерпания годовых лимитов. На 2026 год в бюджете предусматривали 20 млрд руб. на льготные автокредиты и 30 млрд руб. на лизинг. По данным ведомства, с господдержкой приобрели 123 тыс. автомобилей в кредит и 54,8 тыс. — в лизинг. Сроки возобновления программ министерство не назвало; их продолжение зависит от нового бюджетного цикла.