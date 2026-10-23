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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Ростовской области в сентябре выдали почти три тысячи автокредитов

В сентябре банки выдали жителям Ростовской области 2 993 автокредита на 4,78 млрд руб. По сравнению с августом количество займов и их общая сумма не изменились. Регион занял десятое место среди субъектов России по объему выдачи, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ) за сентябрь 2026 года.

Александр Манзюк / Коммерсантъ

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Средний размер автокредита на Дону составил 1,6 млн руб., срок — 77 месяцев, или шесть лет и пять месяцев. На каждую тысячу жителей за девять месяцев пришлось 5,7 новых автокредита. С января по сентябрь банки оформили в регионе 23,8 тыс. таких займов на 37,06 млрд руб. Средний размер кредита за этот период достиг 1,56 млн руб., средний срок — 75 месяцев.
На фоне стабильных сентябрьских выдач в области российский рынок сократился. По данным ОКБ, банки выдали 112,75 тыс. автокредитов на 179,11 млрд руб. Это на 2% меньше, чем в августе, и на 14% меньше, чем в сентябре прошлого года. Объем выдач снизился за месяц на 2%, а за год — на 10%. За третий квартал россияне оформили 332,38 тыс. автокредитов на 527,24 млрд руб.: год к году количество снизилось на 8%, сумма — на 1%, но относительно второго квартала выросла на 1% и 3% соответственно.
В структуре выдач Дона, как и по стране, преобладают новые автомобили: на них пришлось 68% автокредитов и по количеству, и по сумме. Для сравнения, годом ранее на новые машины приходились 71% займов и 74% их общего объема. Средний чек кредита на новый автомобиль в сентябре составил 1,6 млн руб., на подержанный — 1,5 млн руб. Полная стоимость кредита, по данным ОКБ, достигла 15,7% для новых машин и 22,9% для автомобилей с пробегом. В августе показатель составлял 14,7% и 22,8%.
Общероссийская статистика другого бюро показывает, почему спокойная динамика выдач в регионе не означает, что кредит стал доступнее. По данным НБКИ, в сентябре банки выдали в Ростовской области 2,7 тыс. автокредитов — на 14,8% меньше, чем год назад. При этом кредиторы отклонили 73,9% заявок на автокредиты в регионе, на 3,5 процентного пункта больше, чем в августе. НБКИ объясняет слабый спрос высокими ставками и ростом цен на автомобили, а осторожность банков — их стремлением снизить риск просрочек и требованиями к кредитной истории заемщиков. Данные НБКИ о выдачах и доле отказов в Ростовской области относятся к отдельным расчетам бюро; их нельзя напрямую подменять показателями ОКБ.
С октября банки также работают с более жесткими макропруденциальными лимитами Банка России. В четвертом квартале на заемщиков с показателем долговой нагрузки выше 50% может приходиться не более 20% целевых автокредитов, а на клиентов с нагрузкой выше 80% — не более 1%. В третьем квартале пределы составляли 25% и 5%. Лимиты ограничивают долю таких займов в выдачах каждого банка, а не запрещают кредитовать всех клиентов с высокой нагрузкой.
Еще один фактор — приостановка программ господдержки. С 30 сентября Минпромторг прекратил льготное автокредитование и лизинг после досрочного исчерпания годовых лимитов. На 2026 год в бюджете предусматривали 20 млрд руб. на льготные автокредиты и 30 млрд руб. на лизинг. По данным ведомства, с господдержкой приобрели 123 тыс. автомобилей в кредит и 54,8 тыс. — в лизинг. Сроки возобновления программ министерство не назвало; их продолжение зависит от нового бюджетного цикла.
Станислав Маслаков