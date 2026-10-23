В Ростовской области в сентябре выдали почти три тысячи автокредитов

Общероссийская статистика другого бюро показывает, почему спокойная динамика выдач в регионе не означает, что кредит стал доступнее. По данным НБКИ, в сентябре банки выдали в Ростовской области 2,7 тыс. автокредитов — на 14,8% меньше, чем год назад. При этом кредиторы отклонили 73,9% заявок на автокредиты в регионе, на 3,5 процентного пункта больше, чем в августе. НБКИ объясняет слабый спрос высокими ставками и ростом цен на автомобили, а осторожность банков — их стремлением снизить риск просрочек и требованиями к кредитной истории заемщиков. Данные НБКИ о выдачах и доле отказов в Ростовской области относятся к отдельным расчетам бюро; их нельзя напрямую подменять показателями ОКБ.