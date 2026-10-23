Посредника во взятке экс-главе Новочеркасска приговорили к восьми годам колонии
Новочеркасский городской суд приговорил Любима Белова, посредника в передаче взятки бывшему главе города Юрию Лысенко, к восьми годам колонии строгого режима, а также назначил штраф в размере 6,4 млн руб. Об этом сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.
В ноябре 2024 года оперативники задокументировали получение на тот момент действующим главой администрации Новочеркасска Юрием Лысенко через посредника земельного участка стоимостью более 8 млн руб. с расположенным на нем строящимся жилым домом стоимостью 6,4 млн руб. Вознаграждение, как установлено, предназначалось за обеспечение условий размещения муниципальной общеобразовательной школы на территории строящегося жилого комплекса для повышения коммерческой привлекательности недвижимости.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», по версии следователей, Юрий Лысенко пообещал вынести постановления о разработке проектов планировки и межевания территории, заключить договоры о комплексном развитии территории с ООО «Стройинвест» и обеспечить строительство подрядчиком школы с участием бюджетных средств. Право собственности на земельный участок оформил на себя подчиненный Юрия Лысенко — Любим Белов, начальник отдела муниципальной службы и развития персонала администрации Новочеркасска. По мнению следствия, это было сделано фиктивно, «в целях конспирации».
В отношении Юрия Лысенко уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) возбудили 13 мая 2025 года. Дело в отношении Любима Белова по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) было возбуждено 15 апреля 2026 года.
Помимо лишения свободы и штрафа, суд запретил Белову занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.