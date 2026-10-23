Посредника во взятке экс-главе Новочеркасска приговорили к восьми годам колонии

В ноябре 2024 года оперативники задокументировали получение на тот момент действующим главой администрации Новочеркасска Юрием Лысенко через посредника земельного участка стоимостью более 8 млн руб. с расположенным на нем строящимся жилым домом стоимостью 6,4 млн руб. Вознаграждение, как установлено, предназначалось за обеспечение условий размещения муниципальной общеобразовательной школы на территории строящегося жилого комплекса для повышения коммерческой привлекательности недвижимости.