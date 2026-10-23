Суд оставил в силе приговор сити-менеджеру Зернограда Ирине Полищук

Скандал вокруг главы администрации Зернограда возник в октябре 2024 года — тогда Полищук задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. В должность главы городской администрации она вступила в 2021 году по рекомендации зерноградского отделения КПРФ, в 2023 году была повторно избрана на этот пост.