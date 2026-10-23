Суд оставил в силе приговор сити-менеджеру Зернограда Ирине Полищук
Ростовский областной суд оставил в силе приговор бывшей главе администрации Зернограда Ирине Полищук: четыре года лишения свободы в колонии общего режима и двухлетний запрет занимать государственные должности. Соответствующую информацию подтвердили в прокуратуре Ростовской области. Приговор вступил в законную силу — жалоба осужденной, поступившая в областной суд в конце сентября, спустя месяц рассмотрена и отклонена.
Зерноградский районный суд в конце июля 2026 года признал Полищук виновной по статье «Превышение должностных полномочий». В материалах дела: чиновница приняла работы по заведомо завышенной цене — в документах значился ямочный ремонт, фактически же проводилось грейдирование, которое стоит дешевле. Кроме того, щебень, который по условиям контракта должен был оплачиваться за счёт подрядчика, оплачивался из средств города.
Скандал вокруг главы администрации Зернограда возник в октябре 2024 года — тогда Полищук задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. В должность главы городской администрации она вступила в 2021 году по рекомендации зерноградского отделения КПРФ, в 2023 году была повторно избрана на этот пост.