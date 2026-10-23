Экс-владелец «Родных полей» оспаривает взыскание дивидендов и признание сделки недействительной

17 сентября арбитраж удовлетворил четыре исковых заявления «Родных полей», в том числе признал недействительными решения единственного участника «ТД "РИФ"», принятые с июля по декабрь 2023 года, о распределении в пользу Ходыкина дивидендов, и взыскал эти средства обратно в компанию. По параллельному иску суд аннулировал и саму цепочку перехода контроля над «Югагрохолдингом»: договор купли-продажи доли от 26 июля 2023 года между «ТД "РИФ"» и Ходыкиным, а также договор дарения от 17 декабря 2025 года, по которому Пётр Ходыкин передал своей супруге Татьяне Ходыкиной долю номиналом 20 млн 389 тыс. 610 рублей — 33% уставного капитала. Итоговая реституция вышла зеркальной: с Петра Ходыкина в пользу зернотрейдера взыскана доля номиналом 20 млн 986 тыс. 858 рублей (33,97% капитала), с Татьяны Ходыкиной — её доля.