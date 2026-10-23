Директора ростовского муниципального учреждения задержали за подписанный «вслепую» акт капремонта

По версии следствия, чиновник подписал акт приемки капитального ремонта, зная, что работы выполнены не в полном объеме. Дело возбуждено следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК по Ростовской области на материалах регионального УФСБ. Подозреваемый задержан; по ходатайству следователя суд отправил его под домашний арест.