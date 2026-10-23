Директора ростовского муниципального учреждения задержали за подписанный «вслепую» акт капремонта
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело против директора муниципального учреждения, управляющего специализированным муниципальным жилфондом. Его подозревают в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
По версии следствия, чиновник подписал акт приемки капитального ремонта, зная, что работы выполнены не в полном объеме. Дело возбуждено следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК по Ростовской области на материалах регионального УФСБ. Подозреваемый задержан; по ходатайству следователя суд отправил его под домашний арест.
Следствие ведет действия по установлению всех обстоятельств дела и выявлению иных возможных соучастников.