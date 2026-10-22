Главные новости за 22 октября. Кавказ
Поправки в бюджет Ставропольского края на 2026 год депутаты приняли на заседании региональной думы 22 октября. Согласно пояснительной записке и сравнительной таблице к законопроекту об изменении краевого бюджета, объем резервного фонда правительства края уменьшится с 3,32 млрд до 1,69 млрд руб.
Правительство Ставропольского края предложило ограничить освобождение от транспортного налога для людей с инвалидностью автомобилями с двигателем мощностью до 150 л. с. включительно. По оценке разработчиков законопроекта, изменение позволит сделать налоговую поддержку адреснее и увеличить поступления в региональный бюджет, начиная с 2028 года.
Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы Кабардино-Балкарии увеличился с 15,6 млрд руб. в 2021 году до 32 млрд руб. в 2026 году. Рост составил 105,1%.
Прокуратура Дагестана с начала 2026 года выявила почти 2,7 тыс. нарушений законодательства в сфере предпринимательской деятельности. Для их устранения внесено более 700 актов прокурорского реагирования, более 500 человек привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.
Поправки в бюджет Ставропольского края на 2026 год депутаты приняли на заседании региональной думы 22 октября. Согласно пояснительной записке и сравнительной таблице к законопроекту об изменении краевого бюджета, финансирование государственной программы «Сохранение и развитие культуры» уменьшится на 2,43 млрд руб., до 13,22 млрд руб.
В Северной Осетии в 2026 году на лекарственное обеспечение жителей предусмотрено 1 млрд 120 млн руб. Бюджетирование стало на 70 млн руб. больше, чем в прошлом году.