Ставрополье сократит расходы на программу культуры на 2,43 млрд рублей
Поправки в бюджет Ставропольского края на 2026 год депутаты приняли на заседании региональной думы 22 октября. Согласно пояснительной записке и сравнительной таблице к законопроекту об изменении краевого бюджета, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ», финансирование государственной программы «Сохранение и развитие культуры» уменьшится на 2,43 млрд руб., до 13,22 млрд руб. Основная часть сокращения приходится на строительство и реконструкцию культурно-образовательного и музейного комплекса в Ставрополе, включающего концертные и театральные залы.
Расходы на этот объект в 2026 году предлагается сократить на 2,42 млрд руб. Одновременно в 2027 году финансирование строительства и реконструкции комплекса планируется увеличить на 3,51 млрд руб. В результате бюджетные назначения на программу культуры в следующем году вырастут с предусмотренных ранее 3,34 млрд руб. до 6,85 млрд руб. Таким образом, основное изменение связано с перераспределением расходов на крупный инфраструктурный проект между финансовыми периодами.
Другие корректировки программы значительно меньше. В частности, на 5 млн руб. сокращается поддержка работников культуры, переезжающих в населенные пункты края с численностью жителей до 50 тыс. человек. Из этой суммы 4,7 млн руб. приходятся на федеральные средства. Еще на 2,3 млн руб. уменьшаются расходы на оснащение региональных и муниципальных театров в городах с населением более 300 тыс. человек, а также ремонт и материально-техническое оснащение филармоний. Сокращены также ассигнования на проведение Дня Ставропольского края, независимую оценку качества условий оказания услуг в сфере культуры и охрану федеральных объектов культурного наследия.
В то же время в 2026 году на 4 млн руб. увеличатся расходы на программу по отдельным направлениям. В том числе дополнительные 3,7 млн руб. предусмотрены на деятельность управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, еще около 302 тыс. руб. — на работу государственных учреждений культуры.
В целом после внесения поправок доходы краевого бюджета на 2026 год составят 208,82 млрд руб., расходы — 231,20 млрд руб. Дефицит запланирован на уровне 22,38 млрд руб. На государственные программы в текущем году предусмотрено 222,14 млрд руб., или 96,08% общего объема расходов бюджета.