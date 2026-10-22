Ставрополье сократит расходы на программу культуры на 2,43 млрд рублей

Другие корректировки программы значительно меньше. В частности, на 5 млн руб. сокращается поддержка работников культуры, переезжающих в населенные пункты края с численностью жителей до 50 тыс. человек. Из этой суммы 4,7 млн руб. приходятся на федеральные средства. Еще на 2,3 млн руб. уменьшаются расходы на оснащение региональных и муниципальных театров в городах с населением более 300 тыс. человек, а также ремонт и материально-техническое оснащение филармоний. Сокращены также ассигнования на проведение Дня Ставропольского края, независимую оценку качества условий оказания услуг в сфере культуры и охрану федеральных объектов культурного наследия.