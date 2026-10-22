Фонд оплаты труда бюджетников Кабардино-Балкарии вырос вдвое за пять лет
Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы Кабардино-Балкарии увеличился с 15,6 млрд руб. в 2021 году до 32 млрд руб. в 2026 году. Рост составил 105,1%. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков по итогам совещания по вопросам оплаты труда и качества предоставления государственных и муниципальных услуг.
По словам господина Кокова, на протяжении шести лет оплата труда работников бюджетной сферы ежегодно повышается на 10%. В 2026 году фонд оплаты труда увеличился на 3,2 млрд руб. Повышение затронуло около 40 тыс. работников бюджетных организаций.
За девять месяцев 2026 года в Кабардино-Балкарии оказали 593 тыс. государственных и муниципальных услуг. Жители направили более 1 млн обращений. Власти отмечают сохранение высокого уровня удовлетворенности граждан результатами их рассмотрения.