В Северной Осетии на лекарственное обеспечение выделили 1,12 млрд рублей
В Северной Осетии в 2026 году на лекарственное обеспечение жителей предусмотрено 1 млрд 120 млн руб. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.
Отмечается, что бюджетирование стало на 70 млн руб. больше, чем в прошлом году. По словам главы республики, с начала года на обеспечение льготников лекарствами направили 916 млн руб.
Североосетинскому министерству здравоохранения поручено регулярно отслеживать потребность в препаратах. Вопрос лекарственного обеспечения находится на личном контроле главы республики.