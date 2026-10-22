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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Кавказ

В Северной Осетии на лекарственное обеспечение выделили 1,12 млрд рублей

В Северной Осетии в 2026 году на лекарственное обеспечение жителей предусмотрено 1 млрд 120 млн руб. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Отмечается, что бюджетирование стало на 70 млн руб. больше, чем в прошлом году. По словам главы республики, с начала года на обеспечение льготников лекарствами направили 916 млн руб.
Североосетинскому министерству здравоохранения поручено регулярно отслеживать потребность в препаратах. Вопрос лекарственного обеспечения находится на личном контроле главы республики.
Константин Соловьев