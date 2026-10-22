В Дагестане выявлено 2,7 тысяч нарушений в сфере предпринимательства

Прокуратура Дагестана с начала 2026 года выявила почти 2,7 тыс. нарушений законодательства в сфере предпринимательской деятельности. Для их устранения внесено более 700 актов прокурорского реагирования, более 500 человек привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.