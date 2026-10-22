В Дагестане выявлено 2,7 тысяч нарушений в сфере предпринимательства
Прокуратура Дагестана с начала 2026 года выявила почти 2,7 тыс. нарушений законодательства в сфере предпринимательской деятельности. Для их устранения внесено более 700 актов прокурорского реагирования, более 500 человек привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Эти данные были предоставлены на форуме с участием представителей бизнес-сообщества, контролирующих и правоохранительных органов. Участники обсудили соблюдение обязательных требований законодательства предпринимателями, контроль за маркировкой товаров, применение контрольно-кассовой техники и противодействие незаконному обороту продукции и преступлениям в сфере бизнеса.
Кроме того, после вмешательства прокуратуры погашена задолженность перед исполнителями государственных и муниципальных контрактов на 25,6 млн руб.
В ходе открытого диалога предприниматели смогли задать представителям надзорных и правоохранительных ведомств вопросы, связанные с ведением бизнеса и применением обязательных требований законодательства.