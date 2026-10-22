На Ставрополье ограничат льготу по транспортному налогу для людей с инвалидностью
Правительство Ставропольского края предложило ограничить освобождение от транспортного налога для людей с инвалидностью автомобилями с двигателем мощностью до 150 л. с. включительно. По оценке разработчиков законопроекта, изменение позволит сделать налоговую поддержку адреснее и увеличить поступления в региональный бюджет начиная с 2028 года. Это следует из пояснительной записки к проекту поправок в краевой закон «О транспортном налоге», с которой ознакомился «Ъ-Кавказ».
В пояснительной записке говорится, что ограничение призвано исключить переоформление на людей с инвалидностью автомобилей с мощными двигателями с целью уклонения от уплаты налога. Сейчас региональная льгота для этой категории налогоплательщиков не содержит ограничения по мощности двигателя. После принятия поправок освобождение будет распространяться только на транспортные средства мощностью до 150 л. с. включительно.
Одновременно законопроект предусматривает исключение из краевого закона ряда льгот по транспортному налогу для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и некоторых членов их семей. Как поясняют разработчики, федеральный закон от 28 ноября 2025 года уже установил соответствующие налоговые льготы, поэтому региональные нормы предлагается скорректировать, чтобы избежать дублирования.
Отдельно предлагается отменить региональную льготу для сотрудников Главного управления МЧС по Ставропольскому краю, участвующих в СВО. По данным управления Федеральной налоговой службы по краю, в 2025 году она не использовалась, в том числе федеральными гражданскими служащими и работниками МЧС. Также из законодательства исключат льготу для организаций, создавших автотранспортные формирования для выполнения мобилизационных заданий: ее действие завершилось 1 января 2026 года.
Законопроект предусматривает вступление основных изменений в силу с 1 января 2027 года. Отдельные положения, касающиеся исключения норм об автотранспортных формированиях и связанных с ними требований, предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.