На Ставрополье ограничат льготу по транспортному налогу для людей с инвалидностью

В пояснительной записке говорится, что ограничение призвано исключить переоформление на людей с инвалидностью автомобилей с мощными двигателями с целью уклонения от уплаты налога. Сейчас региональная льгота для этой категории налогоплательщиков не содержит ограничения по мощности двигателя. После принятия поправок освобождение будет распространяться только на транспортные средства мощностью до 150 л. с. включительно.