Ставрополье уменьшит резервный фонд на 1,63 млрд рублей, трансферты муниципалитетам — на 506 млн

Несмотря на сокращение резервного фонда, объем средств на аварийно-восстановительные работы и другие мероприятия по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций увеличивается со 150 млн до 250 млн руб. Часть расходов из резерва перераспределяется на конкретные направления. В частности, 250 млн руб. предусмотрено на мероприятия в области агропромышленного комплекса, 7,23 млн руб. — на продвижение туристского продукта. Еще 140,4 млн руб. выделяется на выплаты гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Эти средства предусмотрены в рамках соответствующих расходов краевых ведомств.