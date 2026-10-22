Ставрополье уменьшит резервный фонд на 1,63 млрд рублей, трансферты муниципалитетам — на 506 млн
Поправки в бюджет Ставропольского края на 2026 год депутаты приняли на заседании региональной думы 22 октября. Согласно пояснительной записке и сравнительной таблице к законопроекту об изменении краевого бюджета, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ», объем резервного фонда правительства края уменьшится с 3,32 млрд до 1,69 млрд руб. Одновременно сокращается общий объем межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы: на 493,3 млн руб., до 87,83 млрд руб. Из них местным бюджетам предусмотрено 85,25 млрд руб., что на 506 млн руб. меньше действующего плана.
Несмотря на сокращение резервного фонда, объем средств на аварийно-восстановительные работы и другие мероприятия по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций увеличивается со 150 млн до 250 млн руб. Часть расходов из резерва перераспределяется на конкретные направления. В частности, 250 млн руб. предусмотрено на мероприятия в области агропромышленного комплекса, 7,23 млн руб. — на продвижение туристского продукта. Еще 140,4 млн руб. выделяется на выплаты гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Эти средства предусмотрены в рамках соответствующих расходов краевых ведомств.
Сокращение трансфертов местным бюджетам в 2026 году не означает аналогичного изменения на следующий год. В 2027 году общий объем межбюджетных трансфертов другим бюджетам, напротив, вырастет на 2,12 млрд руб., до 84,28 млрд руб. Трансферты муниципальным образованиям увеличатся на ту же сумму — с 79,78 млрд до 81,90 млрд руб. Изменения отражают перераспределение бюджетных средств между отдельными годами и направлениями расходов.
Поправки также предусматривают возможность предоставления муниципалитетам края бюджетных кредитов на реализацию энергосервисных контрактов, направленных на повышение энергоэффективности наружного освещения. Годовой лимит кредитования составит 95 млн руб. Кредиты будут предоставляться по ставке 0,1% годовых с погашением в 2028 году, при этом муниципалитетам не потребуется предоставлять обеспечение исполнения обязательств по возврату средств.
Получателями могут стать муниципальные образования, расположенные в границах Кавказских Минеральных Вод, которые в 2026 году заключат соответствующие энергосервисные контракты и предусмотрят в местных бюджетах средства для исполнения обязательств. Кредиты разрешается погашать досрочно.
В целом после корректировки доходы краевого бюджета на 2026 год составят 208,82 млрд руб., расходы — 231,20 млрд руб. Дефицит запланирован на уровне 22,38 млрд руб. В 2027 году доходы и расходы увеличатся на 99,1 млн руб. — до 207,15 млрд руб. и 208,67 млрд руб. соответственно.