Главные новости за 22 октября. Кубань, Крым, Адыгея
В Алупке развернули пункт временного размещения для жителей, эвакуируемых из-за подтопления после выхода из берегов реки Хара-Баир, — вода затопила часть улиц и начала проникать в дома. В Большой Ялте вода затронула более 20 домов, спасатели сооружают временную дамбу и отводят потоки, а в районе за несколько дней выпало шесть месячных норм осадков.
В Щербиновском районе Кубани возбудили уголовное дело о халатности при строительстве поликлиники на 450 посещений — специалист ГУСКК формально принял работы, подписав акты, а ущерб муниципалитету превысил 20 млн рублей. Кроме того, расследуется отдельное дело о мошенничестве подрядчика, сейчас идет поиск нового исполнителя.
Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество бывшего судьи Темрюкского райсуда Евгения Метелкина и связанных с ним лиц рыночной стоимостью более 228 млн рублей. Суд установил, что экс-судья использовал служебное положение для незаконного обогащения, в том числе узаконил самовольно возведённый дом отдыха «Море рядом», а недвижимость оформлял на доверенных лиц.
Арбитражный суд Краснодарского края перенес рассмотрение иска краевого управления госохраны памятников к ООО «Стоун» о взыскании 267,73 млн рублей за вред объекту культурного наследия. Причиной стали процессуальные нарушения и отпуск судьи, а сторонам предписано подтвердить расчеты ущерба и рассмотреть проведение судебной экспертизы.
Конкурсный управляющий ООО «СМУ №12» выставил на открытый аукцион права требования к должникам компании общей номинальной стоимостью 31,67 млн рублей. Торги пройдут 4 декабря на площадке uTender: лот №1 — 19,83 млн рублей к физическому лицу, лот №2 — 11,83 млн рублей к ООО «ЮРСК», прием заявок открыт с 26 октября по 2 декабря.
В 2026 году на благоустройство 124 зелёных зон в Краснодарском крае направили 3,6 млрд рублей — 65 объектов уже готовы, остальные планируют завершить до ноября. За время действия программы «Формирование комфортной городской среды» в крае привели в порядок более 1,5 тыс. объектов почти на 22 млрд рублей.