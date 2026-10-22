На обновление зеленых зон на Кубани в 2026 году направили 3,6 млрд рублей
В 2026 году на обновление зеленых зон в Краснодарском крае направили 3,6 млрд руб. Всего преображают 124 территории. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас в Краснодарском крае готовы 65 объектов из 124 запланированных. Остальные должны завершить до ноября этого года.
Сейчас благоустройство городского парка закончили в Белореченске. Работы провели по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты обновили тротуары, проложили велодорожки, установили фонтан, новые скамейки, а также детские площадки.
«За время действия программы в крае привели в порядок больше 1 500 объектов на общую сумму почти 22 миллиарда рублей. Это не только благоустройство парков и скверов, но и создание новых экотроп, инклюзивных пространств, площадок для активного отдыха, преображение набережных и площадей», — отметил Вениамин Кондратьев.