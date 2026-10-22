На обновление зеленых зон на Кубани в 2026 году направили 3,6 млрд рублей

«За время действия программы в крае привели в порядок больше 1 500 объектов на общую сумму почти 22 миллиарда рублей. Это не только благоустройство парков и скверов, но и создание новых экотроп, инклюзивных пространств, площадок для активного отдыха, преображение набережных и площадей», — отметил Вениамин Кондратьев.