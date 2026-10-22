Пункт временного размещения развернули в Алупке в Крыму из-за разлива реки

В Алупке развернули пункт временного размещения для жителей, эвакуируемых из-за подтопления после выхода из берегов реки Хара-Баир. Вода затопила часть улиц, начала проникать в жилые дома и на придомовые территории, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму и Севастополю.