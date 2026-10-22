Пункт временного размещения развернули в Алупке в Крыму из-за разлива реки
В Алупке развернули пункт временного размещения для жителей, эвакуируемых из-за подтопления после выхода из берегов реки Хара-Баир. Вода затопила часть улиц, начала проникать в жилые дома и на придомовые территории, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму и Севастополю.
Для защиты жилых кварталов спасатели сооружают временную дамбу, отводят потоки воды, укрепляют берега мешками с песком и расчищают ливневую канализацию. В Алупке организовали пять участков проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
В соседнем Кореизе, где ранее из берегов вышла река Узень-Чешме, остаются подтопленными десять частных домовладений и один многоквартирный дом. Всего в Большой Ялте вода затронула более 20 домов.
Штормовое предупреждение на юге Крыма действует с 17 октября. По данным местных властей, за несколько дней в этом районе выпало шесть месячных норм осадков. Ситуацию признали чрезвычайной ситуацией природного характера муниципального уровня.