В Краснодаре выставили на торги долги СМУ №12 на 31,6 млн рублей

Шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены, задаток для участия — 10%. Прием заявок на площадке uTender открыт с 26 октября по 2 декабря 2026 года. Задатки в размере 10% от начальной цены лота должны быть перечислены до 17:00 2 декабря на расчетный счет ООО «СМУ №12». Перечислением задатка участник подтверждает, что ознакомлен с состоянием имущества и документов.