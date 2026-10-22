В Краснодаре выставили на торги долги СМУ №12 на 31,6 млн рублей
Конкурсный управляющий ООО «СМУ №12» Ирина Перекрест объявила о проведении открытого аукциона по продаже прав требования к должникам компании. На реализацию выставлены два лота дебиторской задолженности общей номинальной стоимостью 31,67 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Торги состоятся 4 декабря 2026 года на электронной площадке uTender.
В лот №1 включено право требования к физическому лицу — Попандопуло Василию Васильевичу — в размере 19,83 млн руб. Задолженность подтверждена определениями Арбитражного суда Краснодарского края от 21.08.2018 и 19.01.2026. Начальная цена продажи установлена в размере полной суммы долга.
Лот №2 представляет собой право требования к ООО «ЮРСК» на сумму 11,83 млн руб. Основанием для взыскания являются решение суда от 02.11.2018 и определение от 20.05.2019. Начальная цена также равна номиналу задолженности.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строительно-монтажное управление №12» зарегистрировано в 2003 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 100 тыс. руб. Учредитель — Александр Анисимов. Убыток предприятия за 2025 год составляет 690 тыс. руб.
Шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены, задаток для участия — 10%. Прием заявок на площадке uTender открыт с 26 октября по 2 декабря 2026 года. Задатки в размере 10% от начальной цены лота должны быть перечислены до 17:00 2 декабря на расчетный счет ООО «СМУ №12». Перечислением задатка участник подтверждает, что ознакомлен с состоянием имущества и документов.
ООО «СМУ №12» занимается строительством жилых и нежилых зданий. Компания находится в стадии конкурсного производства. Организатором торгов выступает конкурсный управляющий Ирина Перекрест, член Ассоциации СРО АУ «Навигатор».
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи заключается в течение пяти дней с даты получения предложения управляющего. Оплата должна быть произведена в течение 30 календарных дней с момента подписания договора. В случае отказа победителя от заключения сделки задаток не возвращается, а право выкупа переходит к участнику, занявшему второе место.