На Кубани суд обратил в доход государства имущество экс-судьи на 228 млн рублей
Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество бывшего судьи Темрюкского районного суда Евгения Метелкина и связанных с ним лиц. Рыночная стоимость изъятых объектов превышает 228 млн руб., сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
По данным пресс-службы, господин Метелкин в период с 2014 по 2026 год, осуществляя правосудие, нарушал установленные для судей ограничения и использовал служебное положение для незаконного обогащения себя и родственников. Его полномочия были досрочно прекращены решением квалификационной коллегии судей Краснодарского края в связи с дисциплинарным проступком.
Как следует из материалов дела, Евгений Метелкин совместно с бизнес-партнером с помощью судебных механизмов узаконил самовольно возведенный дом отдыха «Море рядом». Впоследствии объект передали в пользование теще бывшего судьи, а его супруга стала администратором комплекса. В 2026 году на нее переоформили договор аренды.
Кроме того, в 2021 году экс-судья вынес решение об узаконивании других самовольных построек, принадлежавших его бизнес-партнеру.
Суд установил, что полученные незаконным путем доходы использовались для приобретения дорогостоящей недвижимости в Краснодарском крае. Чтобы скрыть реальное имущественное положение, которое, по оценке суда, не могло быть обеспечено доходами судьи и членов его семьи, объекты оформляли на доверенных лиц.
Ответчиками по иску, поданному в рамках законодательства о противодействии коррупции, выступили Евгений Метелкин и еще пять связанных с ним лиц.
В доход Российской Федерации обращены земельный участок, здание гостиничного комплекса и несколько нежилых помещений. Решение суда подлежит немедленному исполнению.