На Кубани суд обратил в доход государства имущество экс-судьи на 228 млн рублей

По данным пресс-службы, господин Метелкин в период с 2014 по 2026 год, осуществляя правосудие, нарушал установленные для судей ограничения и использовал служебное положение для незаконного обогащения себя и родственников. Его полномочия были досрочно прекращены решением квалификационной коллегии судей Краснодарского края в связи с дисциплинарным проступком.