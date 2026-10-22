На Кубани ущерб от халатности при строительстве поликлиники превысил 20 млн рублей

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве поликлиники на 450 посещений в Щербиновском районе. Ущерб муниципалитету превысил 20 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.