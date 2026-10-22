На Кубани ущерб от халатности при строительстве поликлиники превысил 20 млн рублей
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве поликлиники на 450 посещений в Щербиновском районе. Ущерб муниципалитету превысил 20 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
По данным надзорного органа, прокуратура Щербиновского района выявила нарушения при реализации проекта. Специалист государственного казенного учреждения «Главное управление строительства Краснодарского края» (ГУСКК) формально принял выполненные работы, подписав соответствующие акты.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Кроме того, расследуется отдельное уголовное дело о мошенничестве при выполнении подрядных работ.
В настоящее время ведется поиск нового подрядчика. Объект размещен на торговой площадке.