Администрация Кубани взыскивает с фирмы 267 млн рублей за вред объекту наследия

Суд также предложил сторонам рассмотреть вопрос о проведении судебной экспертизы для определения размера убытков. Кандидатуры экспертов и вопросы для исследования должны быть представлены до 4 сентября 2026 года, а денежные средства на проведение экспертизы — внесены на депозит суда. В случае неисполнения этих требований суд предупредил о возможности наложения штрафов в порядке ст. 119 АПК РФ. Сторонам также предложено принять меры к урегулированию спора мирным путем.