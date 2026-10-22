Администрация Кубани взыскивает с фирмы 267 млн рублей за вред объекту наследия
Арбитражный суд Краснодарского края перенес рассмотрение иска администрации региона к ООО «Стоун» о возмещении вреда объекту культурного наследия. Краевое управление госохраны памятников требует взыскать с недропользователя 267,73 млн рублей. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Ранее суд перенес рассмотрение дела из-за процессуальных нарушений: суд не смог подтвердить надлежащее извещение третьего лица — Краснодарского краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Судья повторно направил повестку общественникам. Кроме того, дата заседания сдвинута из-за ухода председательствующего судьи в ежегодный отпуск.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стоун» зарегистрировано в 2007 году в п. Родники Белореченского района Краснодарского края. Основной вид деятельности — разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина. Уставный капитал компании составляет 3,5 млн рублей. Учредитель — Наталья Аракелян. Выручка компании за 2025 год составила 67,98 млн рублей, убыток — 6,53 млн рублей.
В рамках подготовки к процессу суд истребовал из Института археологии РАН оригиналы отчета археолога Л.Э. Голубева по раскопкам на могильнике «Родники», которые могут стать ключевым доказательством по делу.
Судья, рассматривающая материалы дела, вынесла сторонам ряд обязательных предписаний. Истцу — администрации края — предписано документально подтвердить расчет заявленного ущерба. Ответчику необходимо предоставить контррасчет убытков. Третьим лицам — Белореченской межрайонной прокуратуре и обществу охраны памятников — предписано направить письменные мотивированные отзывы.
Суд также предложил сторонам рассмотреть вопрос о проведении судебной экспертизы для определения размера убытков. Кандидатуры экспертов и вопросы для исследования должны быть представлены до 4 сентября 2026 года, а денежные средства на проведение экспертизы — внесены на депозит суда. В случае неисполнения этих требований суд предупредил о возможности наложения штрафов в порядке ст. 119 АПК РФ. Сторонам также предложено принять меры к урегулированию спора мирным путем.